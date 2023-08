Ella pronašla utjehu kod majke Danijele, koja spremno odgovara na pitanja o Charlesu: ‘Ti mu se javi’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Nakon što je medijima obznanila kako se razvodi, influencerica Ella Dvornik odlučila se odmaknuti od svega. Stoga je otputovala na Brač kod svoje majke Danijele, odakle u posljednje vrijeme dijeli objave sa svojim fanovima.

Putem Instagrama je nedavno pratiteljima otkrila kako su njene kćeri stekle vrijedno znanje od bake Danijele. “Jako divan trenutak. Moja mama uči Balie i Lumi raditi njoke,” započela je Ella opis uz fotografiju na kojoj Danijela sa unukama sjedi za stolom.



“Inače moje najdraže jelo je pašticada a njoki su neizostavan dio toga (bar za mene). Ali iako je ovo bio toč a ne pašticada, svejedno je bilo super zabavno iskustvo,” zaključila je Ella, koja je podijelila i fotografiju spomenutog jela.

Ellini mnogobrojni obožavatelji obasuli su ih komplimentima i izrazima podrške. “Joj kako divnu obitelj imaš”, “To je nešto najvrijednije što Dalmatinka može prenijeti svojim unukama”, “Predivne dame i primjer za topla obiteljska druženja”, pisali su joj fanovi.

I sama Danijela je na svojem profilu već nekoliko puta podijelila trenutke sa voljenim unukama, Balie Dee i Lumi Wren. I dok su mnogi komentirali kako je to divno, neki nisu mogli a da ne upitaju Danijelu: “A gdje je zet?” Danijela je na to imala spreman odgovor: “Poslat ću ti kontakt pa mu se javi.” Time je dala do znanja kako o Charlesu ne želi govoriti.

Podsjetimo, glasine o problemima između Elle i Charlesa Pearcea počele su nakon što se par već neko vrijeme nije zajedno pojavio u javnosti. Godinu dana nakon što su počela šuškanja, oglasila se Ella. “Istina je, u procesu smo razvoda. Tu odluku nisam donijela jučer, ali postupak dugo traje i mislim da nije potrebno komentirati nešto što nije završeno,” izjavila je za Story.