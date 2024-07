Ella objavila najizazovnije slike do sada: ‘Trebala mi je doza ovoga’

Najpoznatija hrvatska influencerica i kći pokojnog kralja funka, Ella Dvornik, na svom je Instagram profilu objavila fotografije od kojih će brojnima zastati dah. Što od kompozicije i igre svjetla i sjene na fotografiji, a što od činjenice da na sebi ima tek nekoliko centimetara konca.

Naime, nakon što se prije nekoliko dana okupala na zagrebačkom Jarunu, na opće zgražanje šire populacije, sada je odlučila otići i korak dalje te sa sobom na skrivenu lokaciju odvesti i profesionalnog fotografa.

Ipak, nije im sve pošlo po planu: “Kako Šime i ja odlazimo na snimanje. Tema snimanja “slapovi”. Trebamo ponijeti: Ručnike, šlape da možemo hodati po kamenju u vodi, odjeću za presvlačenje u slučaju da se sve smoči. Ponijeli smo :

Ništa od navedenog. Tako da smo u auto sjeli s mokrim tenisicama i mokrom odjećom nakon čeg smo mokri otišli jesti u restoran jer nismo ponijeli ni ništa za jest”, ispričala je Ella.

‘Opet našla neku baru’

“Jeste bar pare ponijeli za platiti ljudima u restoranu”, pitala je jedna pratiteljica Ellu, na što joj je ona odgovorila “Apple pay majka”. Redali su se i drugi komentari: “Vilenjacima u šumi ispala vilica”, “Bez riječi”, “Opet našla neku baru”, “Trebala mi je doza ovog”.

Inače, Ella je još prije nekoliko dana u kratkom javljanju putem Storyja najavila kako će doći do photosessiona: ““Tek sutra idem na more i s obzirom na to da su svi bili oduševljeni mojim ulaskom u radioaktivno jezero, a ja sam to nekako preamaterski odradila, odlučila sam danas poduplat tu radioaktivnost tako što ću otići na dva jezera, a ovaj put ću povesti i profesionalnog fotografa”, ispričala je Ella.

Podsjetimo, Ella je prošlog utorka popodne bila jedina hrabra žena u Gradu Zagrebu koja je u toplesu zagazila u, kako ga je sama iz šale nazvala, “radioaktivno jezero Jarun”.

Taj je čin u potpunosti sablaznio sve njene pratitelje – redom i muške i ženske, od 7 do 77: “Jesi ti to sjela u žabokrečinu, svega ti?” začudio se jedan pratitelj, na što mu je Ella odgovorila da je u mulju. “Svaka ti čast na hrabrosti kad si u ovo ušla”, “Ajme Ella, žabe”, “Kupaš se u žabokrečini”, “Ti i 100000 komaraca, moć spika”, “Gospe ti, što ti je ovo trebalo”, “Još ti samo fali Shrek”, “Uhhh pazi, tu ima svega u vodi”, pisali su joj pratitelji.