Ella Dvornik u svom posljednjem statusu u 2023. godini: ‘Slobodnija i bez ograničenja’

Autor: B.G.

Razvod influencerice Elle Dvornik i poduzetnika Charlesa Pearcea bio je definitivno jedan od najpraćenijih događaja na showbiz sceni. Iako do sada nije previše govorila o razvodu, u svojoj posljednjoj objavi na Instagramu u 2023. godini, zaintrigirala je obožavatelje rečenicom za koju su mnogi pretpostavili kako se odnosi upravo na uskoro bivšeg supruga.

“E ljudi 2023. – ludnica: lekcije i blagoslovi. Ono što ju je obilježilo je moje vraćanje na suštinsku sebe. Glazbu, kreativnost, introvertnost, skromnost, lekcije i blagoslov, lego… AlterElla – uvijek sam težila ovoj razini svjesnosti, i jako mi je drago da sam to doživjela u bitnoj 33. godini”, započela je Ella.

‘Slobodnija i bez ograničenja’

“Iako je bilo padanja, the only way is up baby! Ajmo! Sretna vam nova, od srca, hvala što ste tu i dalje, cijenim vašu prisutnost iako ove godine nisam bila kao prije. Al’ ono što je sigurno je da ću od sad na dalje bit kako je trebalo bit. Veselim se da me upoznate slobodniju i bez ograničenja”, zaključila je Ella.

Podsjetimo, Ellina majka Danijela nedavno se osvrnula na cijelu dramu i zaplete koje trenutno prolazi njena kćer na putu do službenog razvoda.

“Ella je okej. Mislim da joj je trebalo dosta dugo da u svojoj glavi to sve psihički podnese. Nije joj lako. Ne svađaju se oni, ali dok jedan želi miran proces – drugi opstruira, ali riješit će se to… Treba ovladati tim emocijama da bi mogao biti objektivniji u tome svemu. Netko do toga dođe prije, netko kasnije”, zaključila je Danijela koja je dodala i kako je oduvijek znala da će negdje puknuti u njihovu odnosu – prije ili kasnije.