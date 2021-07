ELLA DVORNIK ŠOKIRALA: ‘Charles će na cap cap, jer ja ne mogu podvezati jajnike…ponosna sam na njega’

Influencerica Ella Dvornik-Pearce pokrenula je nevjerojatnu raspravu nakon što je objavila šaljivi status. Iako je status, moguće i zbog nastale zbrke ili otkrivanje previše informacija, obrisala, mnogima nije promaklo ono što je napisala jednoj pratiteljici.

“Muž: Što to piješ? Ja: Sok. Muž: Kakav sok? Ja: Od grožđa. Muž: Vino je, je li tako? Ja: To sam što jesam”, glasio je Ellin status.

U komentarima joj se javila jedna od pratiteljica koja joj je napisala: “Što on pije? Nadam se da je jedan trijezan u slučaju da se nešto dogodi. Ipak, dvoje dječice.”

Nije trebalo dugo da joj Ella odgovori, no čini se da nije u potpunosti shvatila komentar pratiteljice. “Ide on na cap cap uskoro”, napisala je, a druga pratiteljica poručila joj je kako se vjerojatno nisu razumjele. “Ella misli da ne bi bilo još dječice, a ti na neku nezgodu. Je li zna on za cap cap?” upitala je pratiteljica.

Ella je potom pojasnila: “On je to odlučio jer je ilegalno u Hrvatskoj ženi ispod 35 godina podvezati jajnike, a ja ne smijem koristiti hormonalne pilule. Njemu je to pet minuta, a meni agonija s nuspojavama. Stvarno moram reći da sam ponosna na njega za tu odluku, jer njegovo se može vratiti, a meni se ne bi moglo nikada”.

Jedna od pratiteljica naposljetku joj je poručila: “Ella, ali gospođa je mislila na nezgodu, a ne neplaniranu.”

Inače, Ella je podijelila i presladak video svojih kćeri Balie i Lumi, koji je razgalio njene brojne fanove. “Snimam vlog al’ moram podijelit ovaj biser..moja mama kaže “žlim se probudit kao Balie”, napisala je Ella na Instagramu uz video njenih kćerkica koje su se netom probudile.

Preslatka Balie nije se ni digla iz kreveta, a već je zatražila majku lizalicu koja ju je ‘čekala’ na polici iznad kreveta. No, osim preslatkog dječjeg buđenja, ono što je privuklo pažnju je i razgovor između sestara Balie i Lumi. U kombinaciji hrvatskog i engleskog djevojčice su se u konačnici dogovorile da je velika lizalica zajednička, no mnogi su primijetili kako mlađa Lumi sjajno komunicira s obzirom na njenu dob.

“Više me zadivljuje govor kod mlađe, pa tek se rodila maltene il je meni nešto ko da je jučer bilo”, komentirala je pratiteljica, a Ella joj je odgovorila: “Lumi bolesno sve razumije. Balie nije ništa razumjela godinu i pol. Lumi je doslovno Lumen. Šta god da joj kažem da donese, na bilo kojem jeziku, ona donosi”.

Naime, djevojčice imaju privilegiju od rođenja učiti i govoriti na dva jezika, zbog čega se Balie često može čuti kako komunicira u kombinaciji hrvatskog i engleskog, čime je isto osvojila brojne simpatije.