ELLA DVORNIK SAZNALA SPOL DJETETA! Napravila je specijalan test kako bi saznala ovako rano!

Kao sto znate stigli su mi rezultati Nifty testa. I saznali smo da je beba zdrava, da je sve u najboljem redu, i moj najdrazi dio “Spol” 🙂 Nifty sam radila i u prošloj trudnoci jer sam htjela provesti trudnocu u miru i biti sigurna u sve sto me ocekuje, al naravno najvise od svega me zanimao spol jer nisam mogla docekati 😁 mozete ga raditi jako rano, ja sam u 11. tjednu. Sve sto je potrebno je malo mamine krvi , te se ona salje na analizu, i jako brzo vam stizu rezultati. Medutim, htjela sam i vama olaksati testiranje ukoliko planirate raditi test, te vam ovom prilikom dajem 5% na vas NIFTY PLUS test. Sve sto morate napraviti da dobijete popust je : Otidite na nifty-test.hr web stranicu te u kategoriju: “Kontaktirajte nas Ispunite formular i upisite “Ella5” u dio di pise “vasa poruka” Nifty tim ce vas kontaktirati i pomoci vam da nadete najblizu kliniku gdje cete moci dogovoriti termin vaseg nifty testa s cijenom na popustu :))) Kod vrijedi iduca 3 mjeseca 😀 pa imate vremena razmisliti. A i ostati trudni 😄 Sretno mame i tate 😀 I da, objaviti cu svoje rezultate svog NIFTY testa uskoro u vlogovima koje vam spremam, pa budite pripravni 😀 , a i poklanjat cemo test u adventelli trenutnim i buducim trudnicama.😊 #nifty #geneplanet #prenataltest #niftytest