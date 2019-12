Ella Dvornik razbjesnila fanove: ‘Nadam se samo da je to neki trend ili faza i da neće dugo trajati’

View this post on Instagram

I evo ako niste pogledali moj posljednji #vlogmas na youtubeu 🙂 ovako izgleda nase drvce. Sve ukrase kao i sam bor smo uzeli u @homedeco.hr , zaista imaju ogroman izbor ukrasa pa ako vas je vec zahvatilo bozicno ludilo – preporuka 😊 Za detalje i bolju sliku preporucam da pogledate video, jako sam detaljno snimala cijeli proces kicenja. Btw. jeste uzivali u AdventElli danas? Koji poklon se najvise veselite osvojiti 😁 #adventella #christmas #christmastree #xmastree #xmasdecorations #christmasdecor #christmasdecorations #firstdayofchristmas #vlogmas #advent #bozic #bozicnodrvce #bor #bozicnibor #bozicnedekoracije #poklon #adventuzagrebu