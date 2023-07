Ella Dvornik promijenila imidž, pratitelji komentiraju: ‘Nemoj se ljutiti’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Hrvatska influencerica i blogerica Ella Dvornik-Pearce javnosti je već i više nego dovoljno poznata. Vodi dosta aktivan život na društvenim mrežama gdje redovito dijeli trenutke iz svojeg života. Ovoga puta odlučila se pohvaliti velikom promjenom.

Ella je, naime, svoju dugu kosu skratila do popularne bob dužine te ju obojala u tamno-smeđu boju. Ovu promjenu podijelila je sa fanovima putem Instagrama, a otkrila je i kako su joj oko odluke pomogle njene kćeri koje je dobila sa suprugom Charlesom Pearceom.



“Vratila sam Lob ilitiga long bob. A ljubičasti pramenovi su na zahtjev Balie i Lumi koje su oduševljeno gledale proces na facetimeu. Lumi je zahtijevala da se skroz pofarbam u ljubičasto, ali mislim da će ta ideja morati pričekati malo,” napisala je Ella uz fotografije svog novog-starog imidža.

Svoje fanove zatim je upitala stoji li joj bolje duga ili kraća kosa, a odgovori u komentarima su skoro jednoglasno složni. “Definitivno kraća”, “Ovako izgledaš mlađe”, “Tebi sve stoji, preteško pitanje za odgovoriti iskreno”, “Meni je ova frizura top”, neki su od komentara.

Netko od pratitelja osvrnuo se na Elline česte transformacije, pa napisao: “Jako ti lijepo stoje te tople boje. Samo nemoj se ljutiti, ali kao plavuša mi se najmanje sviđaš. Ali znam da ti voliš eksperimentirati.”









Ova influencerica inače je krajem prošle godine iskreno progovorila o svojim transformacijama. “Uvijek volim kad idem iz jedne krajnosti u drugu. Iz tamnosmeđe u bijelo, tad mi je najdraže jer mi je to tad šok. Jako volim bijelu kosu, ali mi je teško održavati. Kad sam cijela neprirodna barem da kosa izgleda prirodno. Ne znam postoji li išta više što je prirodno na meni,” izjavila je u podcastu ‘Make up my day‘ Jelene Perić.