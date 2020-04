Ella Dvornik privukla pažnju pratiteljica rigoroznom dijetom! Biste li se usudile isprobati ju?

Autor: Dnevno

Ella Dvornik je na svom Instagram profilu objavila kako je krenula s čišćenjem organizma kroz 36-satni post.

“Sinoć sam krenula s 36-satnim fastingom. Mislite da ću izdržati do sutra do 13 da ne pojedem ništa?”, napisala je Ella.

Rigorozna dijeta s kojom je krenula tako se prvi dan sastojala od kave i waya pribiotika.

“Charles mi stalno namjerno priča o sendvičima, ali iskreno, začudo… uopće me ne mami. Inače kad mi netko zabrani nešto, ja to odmah moram, ali izgleda da sam odrasla pa ni to više ne funkcionira. Uglavnom, čistim se! Jedino što sam pojela danas su waya probiotik i kava! Jel’ se itko od vas detoxira ili uživate u pretrpavanju”, napisala je u objavi koja je odmah privukla pozornost pratiteljica koje su odmah počele objašnjavati na kakve se one dijete odlučuju i što rade kako bi jednako kao i Ella očistile organizam i riješile se suvišnih kilograma.

Primjetno je kako je Ella u drugoj trudnoći dobila nešto više kila, no s obzirom na njenu mladost i očitu želju za zdravim načinom života, odnosno pravilne prehrane, sigurno je kako rezultat neće izostati, iako moramo napomenuti, kako je potpuno normalno nakon poroda imati kao i ona koju kilicu ”viška”, a iste u pravilu, ukoliko se držite ujednačene prehrane, odu čim počnete trčati za svojim malim smotuljkom!

Naime, već su neke pratiteljice primijetile i njene kile, no uistinu je nemoguće od bilo koje rodilje očekivati da nakon poroda izgleda kao da je ”išla s modnih pista”, stoga vam upućujemo i malu preporuku uz molbu da rodiljama ne komentirate njihove kile, jer one nisu rezultat prejedanja i nebrige za vlastito tijelo, a i uistinu nije primjereno.