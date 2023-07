Ella Dvornik o kritikama: ‘Ja ne bih nikad došla Thompsonu i napisala…’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Nakon što je objavila trap album ‘Teška vremena za sanjare‘ pod likom svog glazbenog alter ega ‘Alterellom’, influencerica Ella Dvornik se morala suočiti i ja kritikama, kojih u ovom slučaju nije nedostajalo, jednako kao ni pohvala.

Gostujući nedavno u ‘Podcast Inkubatoru‘ progovorila je o kritikama, očekivanjima javnosti i usporedbama sa svojim ocem, legendarnim Dinom Dvornikom.

“Užasno mi je to ironično. Tebi je tata Dino Dvornik i sad svi očekuju da ti to nastaviš, a kada ti to nastaviš onda ti govore: ‘Nemoj to radit’. Evo sad sam napravila album i sad kao ‘nikad neće biti bolji od tvog starog’. Poanta nije u tome. Ne možeš ti uspoređivati jednog glazbenika s drugim, svaki je umjetnik na svoj način”, krenula je pojašnjavati Ella Dvornik.





“Tipa u glazbi baš postoji ta potreba ljudi da svi žele to kritizirati. Znači, ako ja na primjer volim slike i idem na izložbu, i piše secesija, a ja volim nadrealizam, neću ja dolazit na secesijsku izložbu i govorit: ‘E ne, ovo mi se ne sviđa. di je sat, zašto sat ne leti?’

“I to se nikad neće desit ni u jednoj umjetnosti osim u glazbi. Znači, meni dođe Ivica iz Sokola u 4:30 ujutro na moju pjesmu ‘Thot pop’ govori: ‘Ovo je sranje!’ Pa brate ti slušaš Seku Aleksić i ja ne kažem da je Seka Aleksic sranje, al’ to su dva različita žanra i kako ti možeš sad s jednog dolazit na drugo, znaš…

Ja ne bih nikad došla Thompsonu il’ nekom koga ne slušam i napisala: ‘Ovo je sranje’. To je dobro, ljudima kojima je to dobro”, komentirala je Ella Dvornik.