Ella Dvornik je nekad bila prava buntovnica: Pogledajte kako je izgledala prije 20 godina

Autor: I.D.

Influencerica Ella Dvornik (33) prošla je kroz velike promjene od 2005. godine kada je postala poznata kroz reality seriju ‘Dvornikovi’. Tada je Ella nosila buntovnički stil koji se s vremenom transformirao. Nedavno je jedna od naših najpopularnijih influencerica objavila provokativne fotografije. Na jednoj od njih, pozirala je golišava na stolu, odjevena samo u bijele tangice, bijeli grudnjak i prozirnu košulju. Ella se tako pohvalila vitkom figurom i mnogobrojnim tetovažama na tijelu. Kao što možete vidjeti na fotografiji, daleko je to od punkerskog stila kojeg je “furala” prije skoro 20 godina. Ona i njezina obitelj tada su snimali ‘Dvornikove’, u kojem su kamere pratile živote glazbenika Dine Dvornika, supruge Danijele i kćeri Elle.

Bilo je tu i estetskih zahvata

U seriji je Ella imala svoju prirodnu smeđu kosu, a oči je uvijek iscrtavala crnom olovkom. Mnogi su tada bili oduševljeni koliko mlada Ella zapravo sliči na svog tatu. Tijekom tinejdžerskih dana bavila se manekenstvom, a nakon toga je pokušala krenuti očevim stopama i okušala se u glazbenoj karijeri. Tako je Ella kroz godine mijenjala stil odijevanja, način šminkanja, stilove frizura… No, osim toga, bilo je tu i estetskih zahvata. I sama influencerica je tako javno govorila kako je ‘napravila’ nos, usne i grudi.

“Ljudi, svi me pitate za cijenu operacije grudi i nosi. Znači prije nekih 4-5 godina ja sam platila 4000 eura oboje. Ne znam kako je sad, ali koliko god da je, vrijedi vjerujte. Bar meni. Ne podnosim umjetne stvari koje izgledaju umjetno. Ja sam stvarno baš baš zadovoljna rezultatom – ali na vama je da odaberete, to je vaše tijelo. Ja dijelim pozitivno iskustvo, vi radite što vas je volja iskreno”, rekla je jednom prilikom Ella.

Prije par godina se posvetila sebi i u teretani te se često hvalila svojim uspjesima. S njom je tada vježbao i Charles Pearce, od kojeg se razvodi. “Da, istina je, u procesu smo razvoda. Tu odluku nisam donijela jučer, ali postupak dugo traje i mislim da nije potrebno komentirati nešto što nije završeno. No ovih dana zaista se svašta pisalo i jasno mi je da javnost ima potrebu nagađati i komentirati na raznorazne načine. Charles i ja kao bračni partneri stigli smo do kraja priče”, rekla je Ella za Story te priznala kako je ipak došao kraj njezinu braku s Charlesom Pearceom.







Svašta se događalo od te 2005. godine

Iako otad nije previše govorila o razvodu, u svojoj posljednjoj objavi na Instagramu u 2023. godini, zaintrigirala je obožavatelje rečenicom za koju su mnogi pretpostavili kako se odnosi upravo na uskoro bivšeg supruga.

“E ljudi 2023. – ludnica: lekcije i blagoslovi. Ono što ju je obilježilo je moje vraćanje na suštinsku sebe. Glazbu, kreativnost, introvertnost, skromnost, lekcije i blagoslov, lego… AlterElla – uvijek sam težila ovoj razini svjesnosti, i jako mi je drago da sam to doživjela u bitnoj 33. godini”, započela je.

“Iako je bilo padanja, the only way is up baby! Ajmo! Sretna vam nova, od srca, hvala što ste tu i dalje, cijenim vašu prisutnost iako ove godine nisam bila kao prije. Al’ ono što je sigurno je da ću od sad na dalje bit kako je trebalo bit. Veselim se da me upoznate slobodniju i bez ograničenja”, zaključila je Ella.