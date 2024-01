Ella Dvornik i Charles stigli na ročište u Puli: Ona nosila upečatljiv kaput, evo koliko košta

Autor: I.D.

Influencerica i kćer Dina Dvornika, Ella Dvornik, i Charles Pearce stigli su na još jednom u nizu ročišta na Općinskom sudu. Ella se pojavila u plavom kaputu i nasmijana te je kratko rekla novinarima “dobro jutro”. I ona i Charles stigli su u pratnji svojih odvjetnika oko 9 sati ujutro, prenosi 24sata. Prvo ročište bilo je početkom prosinca, a suđenje je zatvoreno za javnost. Influencerica je potvrdila u kolovozu da se razvode.

Naime, Ellin upečatljivi kaput je domaćeg brenda Varteks, a njegova cijena iznosi 290,66 eura, na službenoj stranici spomenute modne marke. Inače, o krizi u braku splitske influencerice i engleskog poduzetnika šuškalo se mjesecima prije nego što je Ella Dvornik u kolovozu konačno potvrdila za magazin Story da se razvodi. Kako je doznala Slobodna, Ella i Charles Pearce nesuglasica u braku imali su još krajem prošle godine.

Bitka navodno traje od travnja

Potom su, navodno, u travnju ove godine na pulskom Općinskom sudu u tajnosti podnijeli zahtjev za sporazumni razvod. Prethodno, doznajemo, mjesecima gotovo da nisu živjeli skupa. Charles Pearce uglavnom boravi u kući u Balama u Istri, gdje su se preselili prije dvije godine kako bi izbjegli gužvu u Zagrebu.

S druge strane, Ella često putuje u Zagreb zbog poslovnih obaveza. Prema pisanju 24sata, u srpnju je Charles podnio tužbu protiv Elle, tvrdeći da ima udio u kući u Balama, iako je ona njezin jedini vlasnik. Također su međusobno podnijeli prijave za više prekršaja i djela koja su sada predmet sudskih postupaka. Nakon što su zatražili sporazumni razvod braka na sudu u Puli, uslijedile su međusobne tužbe.

Kako piše Slobodna, riječ je o tužbama u kojima se raspravlja o razvodu braka, roditeljskoj skrbi i uzdržavanju djece. Ročište u postupku u kojem Ella tuži Charlesa već je bilo održano, no poduzetnik se na njemu nije pojavio, a u drugom postupku, odnosno tužbi koju je protiv Elle podignuo Pearce u kolovozu ročište još nije održano.

“Sve je sporno. Ne mogu se dogovoriti oko ničega”, rekao je izvor za spomenuti portal. Navodno je Charles angažirao odvjetnicu iz Engleske, koja se do objave našeg teksta nije oglasila. Pearce se, kako piše Slobodna, “osjeća neshvaćeno jer je stranac”. No njegovi prijatelji poručuju da će uskoro i on “iznijeti svoju stranu priče”.