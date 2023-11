Eksplicitne šansone i pjesme sa skrivenim značenjem: Ovi hrvatski izvođači znali su se zaigrati

Danas se mnogi žale kako turbo-folk kvari mladež, kako su teme opjevane u cajkama sve samo ne nešto dobro. Kao problematične cajke spominju se one u kojoj se pjeva o alkoholu, drogi, oružju i seksu.

I dok se danas u modernim pjesmama vrlo eksplicitno opisuju scene seksa, dobro poznata imena hrvatske glazbene scene, znala su itekako zapjevati erotikom nabijene pjesme, no iste nisu zvučale neukusno, već simpatično i pomalo vragolasto. Znali su tako naši stari od šansona do popevki, opjevati razne zgode i nezgode, od pijanstva do preljuba, a mi smo izdvojili samo neke.





Zdenka Kovačiček: Otkrila sam ljubav i gu*icu

Primjerice, malo ljudi zna da je pjesma ”Frka” Nipplepeoplea u originalu izvodi hrvatska glazbena diva Zdenka Kovačiček te da ista seže iz davne 1981. godine., a napisala ju je glumica Slavica Maras.

Tekst pjesme “Frka” glasi ovako:

Frka, frkaFrka, frkaFrka, frkaFrka, frka [Strofa 1] Grickam nokte i za tobom žudimHtjela bih poprilično da s tobom danas bludimNoć je ova tako lijepa, a u meni silna zbrkaKada krene naša frka [Refren] Otkrila sam travku u šipražjuOtkrila sam sebe u metežuOtkrila sam lice i suzicuOtkrila sam ljubav i gu*icuSlušala sam uobičajene pi*darijePa radije znam pobrojati zvijezdeKoje se gnijezde gore iznad oblakaŠto hitro nailaze [Strofa 2] Grickam nokte i za tobom žudimHtjela bih poprilično da s tobom danas bludimNoć je ova tako lijepa, a u meni silna zbrkaKada krene naša frka









Erotikom nabijena pjesma Jimmyja Stanića

Veteran šansone Jimmy Stanić poznat je po svojim duhovitim evergrinima, iza kojih stoje šaljive anegdote čiji je i sam protagonist.

Nerijetko su se među pjesmama našle tematike seksualnih pustolovina, pa tako imamo erotikom nabijeni hit ‘Dimnjačar‘ koji govori o dokonoj kućanici koja zavodi dimnjačara Štefa, ali i pjesmu ‘Kukavica‘ koja govori o zanimljivom ljubavnom odnosu. Andrej Čuliga je prvi izveo pjesmu ‘Kukavica / U gaju tom’, a opjevao ju je i Zdravko Čolić i mnogi drugi, dok ju je Jimmy otpjevao sa suprugom Barbarom.

Tekst pjesme “Kukavica” glasi ovako:

Kad se tog spomenem

sudbinu proklinjem

i rođenja čas

U šumskoj kućici

kao u vrućici

kad sam mu slušala glas









Ref.

U gaju tom

kukavica kuka

bez dečka bit’

svakoj je curici muka

On nek’ je glup

suh k’o komarac

kakav je, takav je

drži ga, ne daj ga

jer je muškarac

Kad sam kraj rječice

pecao ribice

upec’o sam pet

Tad sam na udicu

upec’o pucicu

krasnu kao cvijet

Nakon idile te

rodi se djetešce

tata sam postao ja

Kad se to pročulo

ženi je pozlilo

pa sad joj pjevam ja

Arsen Dedić o nemogućoj ljubavnoj vezi

Tu je i veliki hit Arsena Dedića ‘Tvoje nježne ruke’ koji govori o nemogućoj ljubavnoj vezi.

Tvoje nježne godine

što mi mogu dati

tvoje srce dugo znam

neće da me shvati

tvoje oči pune sna

kako da me slijede

moje pjesme tužne su

za te jos ne vrijede

Ti bi htjela zauvijek

što sam davno dao

tebi život nudi sve

ja sam ljubav krao

svoje nježne godine

ti ćeš dati drugom

jer ja bih tvoje poljupce

ispunio tugom

Ne budi, ne budi se mala

ti ne znaš ni dobro ni zlo

ne budi, ne budi se mila

jer nije još vrijeme za to

Tvoje ruke malene

kako da me grle

jer dok moje traže mir

tvoje nekud hrle

tvoje nježne godine

nježne misli tvoje

mogu da nas razdvoje

prije nego spoje

Drago Diklić se bu zapil

I za kraj, osim ljubavnih anegdota, donosimo veselu pjesmu ne baš veselih stihova Drage Diklića.

Tekst pjesme “Vse bum zapil” glasi ovako:

Tak je rekel sused Jura

tak je rekel sused Jura

Gda ti kucne zadnja vura

vise ne bus imal nis

deca vse budu raznesla

zena hizu bu prenesla

Gda ti kucne zadnja vura

vise ne bus imal nis

z dobrog vina tak

bu postal kiselis

I zato, vse bum zapil

vse bum zapil

bar jos jemput bum se

kak se spada napil

vse bum zapil

Vse bum zapil

bum se napil nek svi znaju

kad zadnja vura kucne

ja bum vec u raju

vse bum zapil bum se napil

vse bum zapil bum se napil

Vse bum zapil bum se napil

vse bum zapil bum se napil

vse bum zapil bum se napil nek svi znaju

kad zadnja vura kucne ja bum vec u raju

Tak je rekel sused Jura

tak je rekel sused Jura

Gda ti kucne zadnja vura

drugi vse buju ti vzeli

i rodjaki i pajdasi buju

rekli he svi smo nasi

Gda ti kucne zadnja vura

ja ti velim to bu tak

i na kraju pak bus

postal siromah

I zato, vse bum zapil

vse bum zapil

vse bum zapil

vse bum zapil

Bar jos jemput bum se

kak se sika napil

vse bum zapil bum se

napil nek svi znaju

Kad zadnja vura kucne

ja bum vec u raju

vse bum zapil bum se napil

vse bum zapil bum se napil

Vse bum zapil bum se napil

vse bum zapil bum se napil

vse bum zapil bum se napil nek svi znaju

kad zadnja vura kucne ja bum vec u raju

Tak je rekel sused Jura

tak je rekel sused Jura

Gda ti kucne zadnja vura

v hizu buju dosli gosti

njima nigdar nije dosti

ha-ha oglodali su kosti

Gda ti kucne zadnja vura

ja ti velim vse bu tak

i jos buju rekli

da si bil bedak

I zato, vse bum zapil

vse bum zapil

vse bum zapil

vse bum zapil

Bar jos jemput bum se

vse do daske napil, vse bum zapil

vse bum zapil bum se napil nek svi znaju

kad zadnja vura kucne ja bum vec u raju

Vse bum zapil

Jasno je kako se teme pjesama zapravo i nisu previše mijenjale kroz godine. Ljubav, mržnja, sreća, tuga, razne životne, a tako univerzalne anegdote, opjevane su u brojnim pjesmama nekada, kao što se to čini i danas.