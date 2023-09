Ekipa u ‘Večeri za 5’ se zabavila i dobro najela pa prigovarali: ‘Bilo je super, ali…’

Autor: I.D.

Vatrogasac Zoran Bracanović obilježio je sredinu tjedna u “Večeri za 5”. Poslužio je ukusne, domaće namirnice i pića te poklonio autohtone poklone. Nije manjkalo ni dobre atmosfere, a ekipa je sve honorirala s 36 bodova. Barbara i Zoran tako trenutno dijele prvo mjesto. Jedina zamjerka koju je ekipa imala na njegovu večeru bila je činjenica da su jela bila prezasitna.

Gostima je Zoran upriličio sjajnu dobrodošlicu

Manuela je, unatoč tome, domaćinu udijelila čistu desetku! Večeru je Zoran spravio od pinjola, tikvica, lignji, rajčica, maslina, čokolade i divlje naranče. Sabina je otkrila da sve namirnice obožava, a Manuelu je na popisu zasmetala samo divlja naranča – koja joj je previše gorka. Kako bilo, Zoran je pripravu večere započeo upravo desertom.

Nadjenuo je desertu ime Za kraj, a u njega je ukomponirao čokoladu i domaću marmeladu od grejpa i divlje naranče. Nešto Za pod zub iduće je čega se Zoran prihvatio, a radilo se o predjelu – domaćoj tjestenini s umakom od tikvica, češnjaka, rajčica, pinjola, parmezana te kozica. Za ozbiljno je na kraju Zoran pripremio i glavno jelo. Punjene lignje u umaku od rajčice pod pekom posljednje su što je priredio Zoran za ekipu.





Gostima je Zoran upriličio sjajnu dobrodošlicu uz Trio Dalmatino koji je rasplesao cijelu ekipu. Nakon odlične atmosfere i plesa, domaćin je ekipi za aperitiv ponudio više pića na izbor, a posebno se gostiju dojmila medica.

Ekipu je vatrogasac na dočeku oduševio, Barbara je otkrila da joj je bio baš zgodan, a razveselila se i Sabina njegovom pozitivnom stavu i dočeku.

“Što se tiče aperitiva, dvaput sam pio, rekao sam da mi se nije svidio, ali sam ga popio dvaput, znači lagao sam”, kroz smijeh je otkrio Stjepan. “Bila je super”, zaključila je Manuela. Odličan Zoranov doček nastavio se i posluživanjem predjela. ”

“Podsjetilo me na Zorana, nešto lijepo i normalno. Okus je bio veseo, osjetile su se razlike u njemu, osjetili su se pinjoli, tikvice, rajčice”, komentirala je Barbara predjelo. “Pašta mu je bila odlična, super”, dodala je Manuela. ”









‘Prebogato, previše glutena’

“Previše tjestenine, bilo je to ukusno, no premalo začinjeno. Pojela sam pola jer sam morala ostaviti prostora za glavno jelo”, zaključila je Sabina. Glavno jelo stiglo je iduće pred kandidate. Punjene lignje, pečene pod pekom u umaku od rajčice te poslužene s palentom, nisu jednako sve oduševile.

“Prebogato, previše glutena, ručak kad dođeš iz polja pa ga s guštom pojedeš”, komentirala je Sabina glavno jelo. “Jedina zamjerka – punjenje je bilo preteško. Imali smo već tjesteninu u predjelu pa je riža to napravila preteškim, izbacila sam je”, dodala je Barbara.

Za kraj – stigao je istoimeni desert. “Izgledao je sočno, svježe, ukusno, no bilo ga je previše. Nakon toliko hrane – previše”, požalila se Sabina. Obilnom desertu unatoč, atmosfera je i za desertom bila odlična, a Manuela je povela i pjesmu.









“Okus je bio dobar i meni se to svidjelo", zaključio je o desertu na kraju Stjepan. Nakon večere, Zoran je ekipi poklonio kremu koju pravi njegova Lucija, a koja se sastoji od lavande, maslinovog ulja i pčelinjeg voska te marmeladu od divljih naranči.

“Poklon je bio savršen, domaći, njegova obitelj ih je izradila i to je najbitnije”, oduševljena je bila Sabina poklonom. Zdravicom sa slađim prošekom ekipa je završila svoju večeru. Bodovi su pokazali da je ekipa zaista uživala. Desetku je Zoranu udijelila Manuela, a složio se i Stjepan. “Deset plus plus, sve je bilo ok, hrana super, to je najbolja ocjena dosad”, zaključio je.

Oduševljena Barbara Zoranu je dala devet bodova. “Sve je bilo genijalno, osim deserta koji je bio suh

i težak”, objasnila je. Sabina je, pak, Zoranu udijelila sedam bodova. “Bilo je sve super, samo je bilo

prezasitno, bilo je svega previše.”