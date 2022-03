‘EH, TA DAVNA 2009. GODINA’ Franka Batelić otkrila iz kojeg je razloga bježala iz škole u Zagreb: ‘Bila sam presretna’

Autor: T. P.

Pjevačica Franka Batelić, nakon što se okušala u voditeljskim vodama, postaje članicom žirija showa ‘Ples sa zvijezdama’. U Intervjuu za Novu TV otkrila je kako se osjećala davne 2009. godine kada je kao srednjoškolka pobijedila u plesnom showu.

Eh ta davna 2009. godina! Bilo je to vrijeme kada sam još išla u školu i kada sam bila sretna da moram ‘pobjeći’ na plesne probe u Zagreb. To je vrijeme kada sam neopterećeno i znatiželjno upoznavala ljude i dobro se zabavljala! Tadašnji plesni partner Ištvan Varga osoba je koja me puno naučila disciplini, predanosti radu i strasti prema svom poslu. Ples sa zvijezdama učinio je da se zaljubim u ples. Sada je svaki moj nastup uvijek nekako povezan i s plesom”, ispričala je pjevačica za Dnevnik.hr

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli F R A N K A (@frankaofficial_)



Za ples kaže da je ‘utkan u njezin DNK’ a otkrila je koliko dobro pleše njezin suprug nogometaš Vedran Ćorluka.

‘Teško je odgovoriti na ovo pitanje. Trudi se’, odgovorila je Franka kroz šalu.

Odgovorila je i na koga sliči njezin sin Viktor kojeg je na svijet donijela prije dvije godine.

‘Mislim da bismo Vedran i ja svatko drugačije odgovorili na to pitanje. Svi kažu da fizički sliči na mene kada sam bila mala. Voli glazbu, što mi je jako drago, no na Vedranovu sreću jako voli i loptu!’ priča ponosna mama

Na kraju je intervjua otkrila da uskoro izlazi njezina nova pjesma, a da je album pri završetku. Također, radi na novom projektu o kojem nije htjela ništa otkriti osim da mu se jako veseli.