EDO MAAJKA I ŠERBEDŽIJA NADMAŠILI OČEKIVANJA: ‘Da Rade uzme imenik od par sto stranica i čita redom ne bih prestao slušati dok ne dođe do kraja’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Edo Maajka godinu je započeo osvajanjem Rock&Off kipića za Rap&Off izvođača, a odlično prihvaćen i kritički hvaljen album “Moćno” nominiran je i za nagradu Porin, u kategoriji Najbolji album hip-hop glazbe, a sada predstavlja spot za pjesmu “Moj put” na kojoj sudjeluju Đorđe Miljenović i Rade Šerbedžija. Ekranizaciju potpisuju Marko Nemec i Hrvoje Baudoin iz Dostave zvuka.

“O nastanku pjesme mogao bih napisati kratki roman.” započeo je Edo. ‘Moj put’ nastala je kao i ostatak albuma, u vrijeme korone na proljeće 2021., kad se Edo bavio pisanjem skica o odrastanju i izbjeglištvu u Hrvatskoj, prisjećao se mnogih životnih situacija, bio zahvalan i vježbao zahvalnost u vremenu nesigurnosti. Sve to podsjećalo ga je na još teža i nesigurnija vremena koja su sada, srećom bila daleko iza njega.

“Kad mi je Koolade poslao taj beat za noć sam napisao i pjesmu. Beat je takav da izvlači sve iz tebe. Znao sam da je to pjesma koja će zatvoriti album i da mi na njoj treba Đorđe”, nastavlja te dodaje kako je Đorđe svoj dio poslao brzo, a uz to, promijenio cijeli aranžman i ubacio jedan glazbeni break koji je pjesmu odveo na sasvim novo mjesto, proširio ju i napravio puno više nego je očekivao. Nakon preslušavanja s Kooladeom zaključak je bio taj da je ovo jedan od vrhunaca albuma, pjesma koja će ga definitivno zatvoriti, samo je nedostajalo “ono nešto” za sâmi kraj.





“Znao sam da to treba biti neki govor, recital, spoken word, istina koja će emotivno protresti i istresti iz gaća sve nas… Rade Šerbedžija… Pronašao sam njegov broj, nije bilo lako nazvat takvog giganta, znam i koliko je zauzet. Poslao sam mu mailom pjesmu i svidjela mu se. Tražili smo odgovarajući tekst, bacali jedan drugome neke prijedloge. Nešto moje, nešto njegovo, nešto tuđe, nikako da kliknemo obojica s to je TO. A onda je Rade samo javio da je poslao pjesmu Jergoviću i da je on rekao nema frke, napisat će tekst za njega, za nas. Pa jebote, ovo će biti plafon! To mi je bila prva pomisao. Volim Jergine knjige, on je majstor, jedan od najvećih. Poslao nam je tekst kojeg smo vrlo malo prilagodili za Radu. To je bio kraj kojeg smo trebali, novi vrhunac pjesme i albuma na njegovom samom kraju”, emotivan je Edo dok priča o jednom od svojih najvećih muzičkih ostvarenja te nastavlja: “Donio sam mikrofon i snimač u lobby jednog zagrebačkog hotela u kojem je Rade odsjeo, snimio ga i poslao Kooladeu. Nakon par dana poslušao sam gotovu pjesmu, konačno gotovu, izaš’o na balkon, zapalio cigaru i progut’o knedlu u grlu. Kakva pjesma… Motaj kablove. Emotivna, jako osobna pjesma, teško mi je za slušat, teško za repat. Čišćenje, to je TO, zbog ovog radim ovo što radim.”

Na YouTube platformi spot je u jednom danu prešao 31 tisuću pregleda, prikupio više od 1500 lajkova te desetine pozitivnih komentara.

“Kralj balkanskog repa”,” Kod ovog čovjeka nema glume! Jedan od rijetkih, iskren i pošten. Bravo”, “Veliko poštovanje, drago mi je da ima budnih umjetnika i da je broj sve veći. Hvala vam što svojim primjerom, visokofrekventnim riječima i istinom inspirirate sve generacije. Samo ljubav za sve”, “Ko na ovaj rap ne pusti suzu, on je kamen, zvijer.. ali ovdje i zvijeri plaču….. Od sada, najdraža motivacijska numera. Hvala ti Edo na ovome”,, “Svaka kuća, svaka osoba, pogotovo ova današnja omladina s izvrnutim vrijednostima, poslušat ovu pjesmu i to svaki dan, svako jutro čim ustaneš i kreneš na posao, u školu, faks…”, “Edo kapa dole, samo da znaš ima nas još koji smo koliko toliko još normalni i razumijemo ove riječi i poruku. Hvala ti i čuvaj se”, “Jao Rade, čovjek kaže dvije rijecči i to je poezija. Živjela urbana kultura, bravo Edo, bravo!”, “Kakva kombinacija glava”, “Bravo Edo, u jednostavnosti je savršenstvo”, “Da Rade uzme imenik od par sto stranica i čita redom ne bih prestao slušat dok ne dođe do kraja…”, samo su neki od brojnih komentara.