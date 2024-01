Ecija Ojdanić umalo završila na hitnoj zbog ljubavi: ‘Osjećala sam žmarce na 26 stupnjeva’

Autor: G.B.

Poznata hrvatska glumica Ecija Ojdanić jedna je od onih koji se u trčanje nisu zaljubili u prvi pogled. Možda čak ni peti. Ni deseti. No, kada se jednom zaljubila, ta ljubav se onda više nije mogla ugasiti. Zna to cijela trkačka zajednica.

“Užasno mi je išlo na živce trčanje i zaista nisam razumjela ljude koji trče. To je meni bilo potpuno besmisleno. Trčala sam kad sam prestala pušiti i od straha da se ne udebljam sam trčala i mučila se s tim. To je nešto što s obzirom na prirodu mog posla možeš obavljati svugdje. Onda se dogodila ta jedna točka preokreta kada sam shvatila da je trčanje jedna vrsta meditacije”, prepričala je Ecija početak svoje trkačke priče.

Podsjetimo, redovito trčanje smanjuje rizik od raznih bolesti poput srčanih oboljenja, visokog krvnog tlaka i dijabetesa. Osim toga, potiče jačanje kostiju, mišića i zglobova, čime se smanjuje opasnost od osteoporoze i ozljeda. Na mentalnoj razini, trčanje ima moćan utjecaj na smanjenje stresa i tjeskobe. Tijekom trčanja tijelo oslobađa endorfine koji poboljšavaju raspoloženje i pomažu u borbi protiv depresije. Ova fizička aktivnost također poboljšava kognitivne funkcije, potiče koncentraciju te pomaže u boljem noćnom snu. Do sada je glumica istrčala više od sedam maratona, a u svom hobiju je jako bodri i obitelj.

‘Suprug me nije ni u čemu sprječavao’

Ecija trenira pet puta tjedno, što joj uzima puno vremena, a potpora obitelji joj je dosta bitna: “Moj suprug je jedan pravi muškarac koji me nije u ničemu sprječavao. Trčanje razumije, malo ga je strah ozljeda i moram priznati da nemam baš podršku za istrčati dva maratona u mjesec dana, ali evo zato sam ja odlučila da ću to napraviti i tu nema smisla previše prigovarati”, objasnila je.

Ne skriva da je tijekom jednog maratona umalo završila u bolnici: “Negdje kod bolnice Dubrava, osjećam hladne žmarce, na plus 26! Taman pomislim zaletjeti se na Hitnu, da mi kažu što mi se događa, počnem hodati, kad čujem neko me zove: ‘Ecija, što ti je, zašto hodaš?’ Ja kažem da mi je slabo, i da razmišljam odustati i prekinuti ovu muku, kad me taj momak bodri, daje gel, i kaže: ‘Nema odustajanja, trči! I ne svratim na Hitnu, nastavim trčati…”, napisala je u jednom od svojih statusa glumica kojoj, čini se, ni nebo nije granica.