ECIJA OJDANIĆ POKAZALA PREDIVNU KĆER: Upravo je proslavila 18. rođendan, a mnogi tvrda da je ljepotu naslijedila od majke!

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Kazališna, filmska i televizijska glumica, ujedno i ravnateljica nezavisnkog kazališta Moruzgva, Ecija Ojdanić, podijelila je emotivnu objavu posvećenu njenoj kćeri u njihove zajedničke fotografije, a za to je imala poseban povod.

Naime, Ecijina kći Cvita je proslavila 18. rođendan, a njena majka nije mogla sakriti koliko je ponosna na svoju kćer. Uz fotografije koje prikazuju dio slavljeničke atmosfere je napisala.

“Prije točno 18 godina primila sam u naručje ovaj najsjajniji cvjetić. I evo, je punoljetne! Kakva bura emocija! Neopisiva ljubav, sreća, zahvalnost, suze radosnice, ponos, slatko uzbuđenje pred svime što te čeka. Ti si ponos ne dvije, već tri obitelji! Volimo te, cvjetiću naš!





Poleti raširenih krila s povoljnim vjetrom. Širi i dalje ljepotu, ljubav i dobrotu!”, poručila je Ecija. Nije dugo trebalo čekati na čestitke njenih pratitelja, a nije manjkalo ni komplimenata na račun mlade Cvite.

“Ajme, već 18”, “Sretan rođendan, ljepotici”, “Sve najbolje našoj ljepotici”, “Prekrasna”, “Sve naj od srca, baš je zgodna”, “Ista je mama, prekrasna”, “Cvita je tvoja kopija”, “Sretan rođendan prekrasnoj curi”, samo je dio komplimenata pućenih Cviti.

Gostujući u talk-showu Ženska priča prošle godie Ecija se dotaknula ljubavi prema djeci i jednim od načina na koji tu ljubav materijalizira. “Kuhanje? Volim kuhati. Moja mama jako dobro kuha i naučila me. Mislim da je kuhanje način na koji svojoj djeci materijaliziram ljubav. Kako puno radim i nema me, zaista mi je to jako važno. Shvaćam to kao način da, kad me nema, kad putujem, to je moj obrok u koji sam utkala ne svoje vrijeme, nego ljubav”, rekla je Ecija.