Ecija Ojdanić podijelila zabavnu anegdotu kojom je raznježila pratitelje: ‘Ako ovo nije za objavu…’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Hrvatska glumica Ecija Ojdanić sa svojim pratiteljima nedavno je podijelila jednu posebnu anegdotu koju je doživjela na jednom od svojih snimanja. Fotografije koje je tada dobila objavila je putem Instagrama, a njena priča raznježila je fanove.

Naime, prije tri dana, točnije u ponedjeljak, sasvim slučajno upoznala je legendu sportskog novinarstva, Edu Pezzija. “Na proputovanju kroz Split morala sam odraditi neko fotografiranje,” započela je Ecija svoju priču.



“Nakon neuspjelog pokušaja fotkanja na Peristilu, naći parking je nemoguća misija, a i plus 40 stupnjeva, i sklonili smo se u hotel Park. Tamo vidim legendu Edu Pezzija, koji isto ima neko fotografiranje. Sve mi neugodno javiti mu se, predstaviti, reći koliko mi je obilježio djetinjstvo, i tako ja šutim kao mutava,” nastavila je.

Bila je oduševljena susretom

Opisala je kako je čula Edu kada je svoju fotografkinju upitao tko je ona, na što mu je fotografkinja odvratila da je to naša glumica Ecija Ojdanić. ” ‘Ma nemoguće, pa ovo je curetak,” na to će on,” prenosi Ecija u opisu.

“Onda mi priđe, pruži ruku, ponovi kompliment, i zamoli da se fotografiramo za uspomenu. I još mi pošalje fotografije. Ako ovo nije za post, ja ne znam što je!” zaključila je oduševljena glumica. Za uspomenu je dobila fotografije na kojima su zajedno pozirali, koje je odmah morala podijeliti sa svojim fanovima.









Podsjetimo, Edo Pezzi legendarni je sportski novinar rođen 1941. godine u Splitu. U drugoj polovici prošlog stoljeća prenosio je utakmice na radijskim stanicama, a izvještavao je o nogometu i košarci.