Ecija Ojdanić ovo će pamtiti cijeli život: ‘Zacrnilo mi se, zamolila sam da zove hitnu’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Kazališna, filmska i televizijska glumica, ravnateljica nezavisnog kazališta Moruzgva, Ecija Ojdanić, poznata je i kao strastvena trkačica koja je već istrčala petnaestak maratona i ostvarila zavidne rezultate, a ovog je vikenda osvojila drugo mjesto u kategoriji na Državnom prvenstvu u polumaratonu u Varaždinu.

Da utrka nije bila nimalo laka, potvrdila je Ecija i objavom na društvenoj mreži, gdje je otkrila da joj je uvelike pomogla druga trkačica.

“Da se nisam u srcu obvezala, vjerojatno bih odustala”

“Uvijek svoju utrku posvetim nekome. Da se nisam u srcu obvezala ovu utrku posvetiti nekome, vjerojatno bih odustala”, napisala je Ecija i dodala: “Ali, ovako odustajanje nije bilo opcija.”





Naime, kako je opisala, utrka nije bila nimalo laka. Hlada nije bilo, temperatura zraka je bila iznimno visoka, no bodrenje jedne trkačice olakšalo joj je najtežu dionicu.

“Ono što se ne vidi na fotografijama je savezništvo moje kolegice trkačice sa startnim brojem 144. Najtežih petnaestak kilometara smo trčale u sličnom tempu, ona par koraka ispred mene. I to tijekom najteže dionice, između kukuruza, bez imalo hlada, na plus 30 stupnjeva. Ušla sam u njen ritam, i tako me, potpuno nesvjesno, vukla kroz te najteže dionice. Nismo puno razgovarale, samo smo u tišini trčale, i borile se za svaki kilometar. Negdje oko 16. kilometra, počela sam psovati. I vrućinu, i sebe, i onda je i moja tiha suputnica počela psovati .. i onda smo se počele smijati. I to je bila točka preokreta”, opisala je glumica.

Žensko savezništvo

“Nismo ni dalje puno pričale… samo smo se tu i tamo bodrile….Ajmo, možeš ti to, ja njoj, pa ona meni. I tako sve do cilja. Negdje oko 17. km mi se zacrnilo, i zamolila sam je da zove hitnu, ako padnem u nesvijest. Nisam pala u nesvijest. Uspjele smo doći do cilja, ona devetnaesta, ja dvadeseta od svih žena sveukupno. I druga u kategoriji, s vremenom od 1:40:46. Personal best. To savezništvo pamtit ću cijeli život”, zaključila je Ecija Ojdanić.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ecija Ojdanic (@ecijaojdanic)







“Nisam voljela trčati”

Inače, Ecija je više puta javno progovorila o tome zašto je uopće počela trčati. Sve je počelo prije otprilike sedam godina.

“Čak nisam voljela trčati, nego sam prestala pušiti pa me bilo strah da ću se udebljati. Mrzila sam trčati, ali sam trčala. Došlo je kao neka točka preokreta. Sad pušim električne cigarete, premda mi to baš ne služi na čast, ali i dalje trčim, i to bolje nego ikad”, otkrila nam je Ecija.