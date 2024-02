Ecija Ojdanić ima novu najdraža stvar na svijetu: Zbog toga se odrekla štetne navike

Autor: B.G.

Hrvatska glumica Ecija Ojdanić jedna je od onih koji se u trčanje nisu zaljubili u prvi pogled, ni peti, a možda ni jedanaesti. No, kada se jednom zaljubila, ta ljubav se onda više nije mogla ugasiti. Zna to cijela trkačka zajednica.

“Počela sam trčati sasvim slučajno – iako, kaže se da u životu ništa nije slučajno. Kako sam prestala pušiti, bojala sam se da se ne udebljam pa sam počela trčkarati. Tad mi to uistinu nije bila omiljena sportska disciplina. Bio je lipanj i počela sam s kilometrom-dva-tri, da bih do kraja ljeta trčala već šest ‘velikih’ kilometara”, počela je pričati Ecija te je dodala kako se ne bi dogodila zaluđenost trčanjem da joj prijateljica koja je tada upisala školu trčanja, nije poklonila startninu za Noćni cener.

“U tom trenutku, ja nisam imala više od osam istrčanih kilometara. Rekla sam joj da nije normalna i da ja to ne mogu, a ona me tješila da ću prehodati ako ništa drugo. Na kraju sam ja tu lijepu zagrebačku noćnu utrku istrčala ispod sat vremena”, ispričala je.

Najveća joj je želja maraton u New Yorku

Vrlo su brzo uslijedili polumaratoni i maratoni, no zbog glumačkih obaveza rjeđe pohodi utrke, ali zato se trudi otrčati barem tri polumaratona godišnje: “Velika mi je želja istrčati maraton u New Yorku do moje 50. godine. Dakle, imam još tri godine vremena i čekam period malo manje intenzivnog posla, da se mogu tome posvetiti. Htjela bih još jednom osjetiti čar istrčanog maratona. Mislim da svaki rekreativni sportaš normalnih mogućnosti može kroz pola godine istrčati polumaraton, ali maraton je ipak jedna kategorija više”, ispričala je Ecija svojevremeno.

Ecija trenira pet puta tjedno, što joj uzima puno vremena, a potpora obitelji joj je dosta bitna: “Moj suprug je jedan pravi muškarac koji me nije u ničemu sprječavao. Trčanje razumije, malo ga je strah ozljeda i moram priznati da nemam baš podršku za istrčati dva maratona u mjesec dana, ali evo zato sam ja odlučila da ću to napraviti i tu nema smisla previše prigovarati”, objasnila je.