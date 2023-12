Ecija Belošević progovorila o porodu: ‘Još uvijek dolazim k sebi, skupljam snagu’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivša voditeljica i influencerica Ecija Belošević nedavno je izazvala burne reakcije javnosti. Obznanila je kako je postala majka, a sinčića Lea rodila je u zagrebačkoj Bolnici sestara milosrdnica. Sada se ponovno odlučila oglasiti te je kratko komentirala porod.

“Svi dragi moji, prezahvalna sam vam na bezbrojnim porukama sreće i ljubavi kojima me punite i oprostite što nikome ne odgovaram. Doslovno se nisam stigla još javiti ni nekim bliskim prijateljima. Imala sam jako teški i nepredvidivi porod, tako da se oporavljam i dolazim k sebi”, napisala je putem Instagram priče.

“On je hvala bogu savršeno”

“Žene, podijelim sve kad skupim snage. On je hvala bogu savršeno, kao što vidite, tako da sve to više nije ni bitno i ovo je nešto najljepše na svijetu. Uskoro smo doma s najvećim poklonom na svijetu! Ljubimo vas sve i hvala vam”, dodala je Ecija. Podsjetimo, bivša voditeljica i bubnjar sastava Pravila igre, Goran Belošević, u srpnju su obznanili kako će postati roditelji. Nedugo nakon toga otkrili su i kako očekuju sina, a Ecija je jednom prilikom priznala i kako je sve započelo kao blizanačka trudnoća, no da se jedan plod prestao razvijati.

“Nažalost, došao je ultrazvuk na kojem nakon riječi profesora Šimunića koji mi vodi trudnoću nisam više ništa drugo čula. Nakon “za ovog blizanca ne vjerujem da će se dalje razvijati”, dalje mi je bio samo ravni ton u ušima. I dalje imam osjećaj krivnje što poslije te rečenice nisam čula ništa više dobroga”, prisjetila se.

“I iako me jedno vrijeme jako bilo strah za ovo djetešce (iako nije bilo medicinskog razloga), vrlo brzo mi se vratila vjera i snaga i eto, ovo malo čudo je našlo svoj put da se ostvari na svoj jedinstven način”, zaključila je Ecija, za koju sad slijede slatke majčinske muke.