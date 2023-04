E SAD SU DOBILE SVOJE, I JEDNA I DRUGA! Vanja ‘propjevala’ nakon showa, otkrila sve o Doni i Gabrijeli: ‘Vrlo rano sam shvatila’

Autor: Dnevno.hr

Za ljubav najmlađeg farmera ove sezone showa “Ljubav je na selu” uz Donu iz Kaštela i Gabrijelu iz Zaboka, borila se i 33-godišnja Zagrepčanka Vanja Durbić.

No, vitka djevojka iz Markuševca prva je napustila Ivanovu farmu u Žminju jer sa simpatičnim Istrijanom nije pronašla zajednički jezik.

Nakon sudjelovanja Vanja je otvorila dušu i priznala da joj je bilo drago što je prva izbačena.





‘One su loše osobe’

“Iskreno, on je premlad za mene. Nisam htjela ostati jer sam vrlo rano shvatila da nemamo gotovo ništa zajedničko. Drago mi je da su ostale Dona i Gabrijela. Kada sam vidjela kako su me komentirale u izjavama, povrijedile su me. Vjerujem da to pred kamerama nije bila gluma, one su loše osobe”, rekla je Vanja za RTL.

Svađa na farmi, kaže, nije bilo, ali ni s kime nije razvila dublji odnos.

“Shvatila sam kako za mene nije selo, ja sam totalno gradsko dijete i iako mi je bilo lijepo, ovakvu avanturu ne bih ponovila. Bilo je zabavno, no nisam ja za to”, iskrena je Vanja.

A priznala je da je i dalje slobodna, no priželjkuje “nešto na duže staze”.

“Htjela bih nešto na duže staze, ali trenutačno sam zadovoljna sa sobom. Ono da bih htjela dijete apsolutno nije bila šala, želim dijete i to u skorijoj budućnosti”, poručila je za kraj.