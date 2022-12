E PA SAD ĆETE ZAPAMTITI! Prošlo svjetsko prvenstvo očito nije bilo dovoljno da se neke stvari nauče, ali ovaj put će lekciju svi usvojiti

Kada je Hrvatska došla do finala na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, pored silne zaluđenosti hrvatskim kockicama diljem svijeta, bilo je i onih koji su to smatrali pukom srećom. Možda su upravo ti oni koji su sinoć manijakalno unosili riječ “Hrvatska” u svoje internetske pretraživače.

Ne samo da su unosili “Hrvatsku” tražeći informacije o nama i našim igračima, već su se pitali: “Gdje je uopće Hrvatska?” Najviše je takvih upita bilo od strane Amerikanaca i Južnoafrikanaca – milijuni građana sinoć su Googleu postavili to pitanje.

Kao što se vidi iz priloženog, pitanje “Gdje je Hrvatska?” najviše se unosilo u državama: Južnoafrička Republika, SAD, Kanada, Ujedinjeno Kraljevstvo i Indija.

Pojam “Hrvatska” također je u naglom rastu pretraživanja, a ostvare li Vatreni još jedno finale, mogli bismo doći i do nekakvih rekorda.

Najviše se hrvatsko ime unosilo u zemljama: Bangladešu, Nepalu, Zimbabveu, Jamajci i Kataru.

Od naših Vatrenih, najpretraživaniji je bio vratar Dominik Livaković, što nimalo ne čudi. Ne samo da je ostavio svoj narod bez teksta, već cijeli svijet “skida kapu” njegovim majstorijama na hrvatskome golu.

Pojmovi vezani uz Hrvatsku preplavili su i društvene mreže, na kojima se korisnici pitaju ista pitanja. Po svemu sudeći, geografija mnogima nije jača strana, ali Vatreni su im svima dali jednu dobru lekciju.

This friday night in Croatia might be the top spot on the planet to be right now pic.twitter.com/Kr9Dg0bQNr

— Riggs (@RiggsBarstool) December 9, 2022