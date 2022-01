DVIJE VUČIĆEVE ŽENE KOJE NITKO NE SPOMINJE! Objavljena samo jedna fotografija: Humanitarka atraktivnog izgleda koja ga je potpuno razoružala

Autor: Iva Međugorac

Da je Aleksandar Vučić srpski predsjednik i najutjecajniji srbijanski političar, vrlo dobro znaju i Hrvati, no malo je poznato da je Vučić godinama u braku s Tamarom Vučić diplomiranom politologinjom odraslom u Loznici. Vučićeva supruga živi u Beogradu, a o njoj se do Vučićeve inauguracije vrlo malo znalo. Mediji u Srbiji pisali su o njoj 2017.godine kada su ona i Vučić dobili sina Vukana. Pisalo se također i da je radila u Ministarstvu vanjskih poslova kao savjetnica za Europu, dok se kao prva dama Srbije prometnula u veliku humanitarku po uzoru na supruge brojnih drugih svjetskih lidera.

Čime se točno Vučićeva supruga bavila prije posla u Ministarstvu vanjskih poslova nije poznato, ali je zato poznato da se i u srpskim medijima njihova prva dama rijetko pojavljuje. Ona ne daje intervjue, ne govori o djetinjstvu, niti se na bilo koji drugi način eksponira. U jednom od rijetkih napisa o Tamaripredstavnici medija u Srbiji tvrde kako su joj u mladosti predviđali manekensku karijeru pri čemu se aludira na njenu ljepotu. Na ljepotu sama gospođa Vučić nikada nije previše marila, već se fokusirala na obrazovanje. Tijekom osnovne i srednje škole bila je jedna od najboljih učenica, a sa nepunih 30 godina dobivao posao savjetnice u Ministarstvu vanjskih poslova u kojem je završila Diplomatsku akademiju.

Pažnju medija u Srbiji privukla je 2013. godine kada je objavljeno da se udala za tadašnjeg ministra obrane i prvog potpredsjednika Vlade Srbije. Svojedobno su novinari Krika, Mreže za istraživanje kriminala i korupcije provjeravajući imovinu Aleksandra Vučića došli do saznanja o tome kako Tamara posjeduje stan od 104 m2 vrijedan 196.000 eura, no Vučić je objasnio kako su tu nekretninu njegovoj supruzi kupili roditelji, ograđujući se od potencijalnih neugodnosti. Inače je Vučić prije nje bio u braku s Ksenijom Janković s kojom je dobio dvoje djece. Nitko od srpskih medija nije prenio vijest o njihovom razvodu, a Informer je u to doba objavio tek fotografiju s novom suprugom, bez spominjanja prethodnog razvoda.