‘DVIJE STVARI SU ME PSIHIČKI SLOMILE, PUKAO SAM…’ Kontroverzni Baka Prase prekinuo medijsku šutnju, otkrio je i vraća li se na YouTube

Autor: Š. P.

Nekoć najpopularniji YouTuber u regiji, kontroverzni Baka Prase, oglasio se na društvenim mrežama i prekinuo višetjednu šutnju te brojna nagađanja o njegovu privatnom i poslovnom životu koji se naglo promijenio nakon što si je život oduzela mlada YouTuberica Kristina Đukić Kika.

Ukratko – ostavila ga je djevojka, napustili su ga sponzori pa Baka, pravog imena Bogdan Ilić, još ne zna hoće li se vratiti snimanju video sadržaja.

“Dogodile su se dvije stvari koje su me psihički slomile i koje su mi ubile bilo kakvu želju za snimanjem u javnim životom. Prva je, naravno, situacija s Kikom, a druga je raskid sa Anjom. Obje situacije su jako loše utjecale na mene i teško mi je palo da ih prebrodim. Medijski linč koji sam doživio nakon Kike je s vremenom sve gore utjecao na mene. Ljudi online su se počeli okretati protiv mene i upirati prstom na mene na ulici, ‘kolege’ su ugrabile priliku da me isprozivaju i skupe preglede, odlasku u policiju i tako dalje. Na sve to Anja i ja smo prekinuli, i tu sam pukao”, napisao je Baka na Instagramu.

View this post on Instagram A post shared by Bogdan Ilic (@bakaprase)

“Cijeli siječanj nisam mogao doći sebi. Proveo sam ga u krevetu, razmišljajući: ‘Što da napravim sa svojim životom? Često sam govorio da ću prestati snimati onog trenutka kad to više ne budem želio raditi… Taj trenutak je došao. Tada sam odlučio prestati i više se ne vratiti na YouTube. Nisam mogao više, bio sam slomljen emotivno i psihički. Dosta ljudi smatra da ja moram snimati jer od toga živim, ali zanimljiva je činjenica da od incidenta s maloljetnicama, 2020. godine, ja nisam uzeo ni dinara od sponzora i da već godinu i pol zarađujem samo od pregleda, a kao što znate, to i nije neka svota”, otkrio je.

View this post on Instagram A post shared by Bogdan Ilic (@bakaprase)









“Iskreno, bilo mi je preteško i odlučio sam se povući. Posvetio sam se sebi, treningu, psihičkom i fizičkom zdravlju, mojoj obitelji i mojim iskrenim i pravim prijateljima koji mi nisu okrenuli leđa. I napokon, nakon dugo vremena, ponovno sam sretan, počeo sam živjeti život punim plućima, treniram, radim i uživam u životu”, priznao je Baka Prase.

O popularnosti koju je među mladima uživao posljednjih godina svjedoči i podatak da je samo od oglasa na YouTubeu u nešto manje od šest godina zaradio oko sto tisuća eura.