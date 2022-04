‘DVAPUT TJEDNO SAM POSTILA NA VODI…’ Borna Kotromanić priznala da je bila u Opusu Dei i otkrila zašto ga je napustila!

Među brojnim temama kojih se dotaknula u velikom intervjuu za podcast “Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem”, Borna Kotromanić, bivša supruga Luke Rajića, detaljno je opisala i svoje duhovno traženje, a jedna od postaja na tom putu bio je i kontroverzni Opus Dei, katolička ustanova sastavljena uglavnom od laika koja ima posebna pravila.

“Ja sam krenula, još dok sam bila u braku, s Opusom Dei, ja sam godinama prošla asketizam, dvaput tjedno sam postila na vodi, svaki dan išla na misu, ispovijed, imala sam potrebu za nekom dubljom istinom, nisam sad, odbacit ću svoje kršćanstvo u kojem sam rođena, pa idem ja sad na Tibet, nisam takav tip”, ispričala je Borna u podcastu.

“Ja danas s ove svoje perspektive, ja vidim dubinu, mudrost i istinu koja je jedna u svim religijama, ali jer ju sada spoznajem s ove perspektive. Ali dok je meni trebalo vodstvo, ja nisam imala vođu iz tog miljea koji je meni dao da proniknem u dubine istine i tajne, ni svog bića ni života. Možda to nije bio moj put i ja nikad ne bih rekla da ja mogu odbaciti ovo ili ono, jer to je možda savršeno za nekog drugog”, opisala je.

“Ne mora svatko tražiti svoj put, neki koji imaju poriv mogu i trebaju, ja mislim da će im se to pozlatiti bez obzira koliko to turbulentno ili izazovno bilo”, dodala je i priznala da se nije do kraja pronašla niti u jednom duhovnom učenju – a probala je mnoge.

‘Moja duša je kroz to isto nešto upila’

“Mislim da je moj doprinos svijetu nešto svježe i novo i da zato nisam imala nekog, put koji bih replicirala, ni Kristovo učenje, ni Budino učenje, nego da dajem jednu svježinu iz ženske perspektive i svog tog akumuliranog znanja koje dolazi iz dubokih i drevnih vrijednosti. Sigurno sam i iz tog razdoblja Opusa Dei nešto spoznala, moja duša je kroz to isto nešto upila. Kasnije je bila kabala, bili su studiji psihologije, filozofije, metafizike…”, ispričala je Borna.

Inače, 2020. godine u Hrvatskoj je bilo registrirano 140 vjernika Opusa Dei. Prisutan je u 68 zemalja svijeta i broji više od 90 tisuća vjernika, od čega je oko dvije tisuće svećenika. “Cilj Opusa Dei je izvršiti svoju evangelizacijsku misiju i proširiti svijest o univerzalnom pozivu na svetost i posvećivanju svakodnevnog rada, tj. dobro obavljanje profesionalnih i obiteljskih obveza. Glavna misija Djela jest kršćanska formacija njegovih članova, kao i drugih ljudi koji žele primiti takvu formaciju”, objavljeno je na Wikipediji.

