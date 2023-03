DVA PARA NAPUSTILA SHOW! Napokon se zna i kome je ljubav neuzvraćena, jednom paru ljubav cvjeta: ‘Zaljubljena sam u tebe i želim te’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Prije najnovije ceremonije, kandidati su morali dobro razmisliti što žele, s obzirom da su ovoga puta svoje odluke pisali pred ekspertima. Također, novost je bila ta da ukoliko jedan kandidati napiše da odlazi, ostajanja nema, već oboje napuštaju show.

Andrea i Marko prvi su sjeli pred eksperte, koje je zanimalo kako su izgladili nesuglasice. Andrea je priznala da je “pukla” prošli tjedan, a Marko je dodao kako je shvatio koliko joj je bitan njihov odnos. “Ona je osoba s kojom mogu graditi život”, rekao je, a Andrea mu je

pripremila rođendansko iznenađenje – pustila je pjesmu koju su zajedno snimili, a slavljenik ju je od sreće poljubio!

Sljedeći par bili su Manuela i Tihomir, koji su napisali da odlaze. Kad su eksperti pitali Manuelu što bi promijenila da može, rekla je: “Otišla bih odmah!“ Tihomira je to malo povrijedilo, a Dario je komentirao da je trebala reći istinu – Tihomir nije htio spavati s njom pa je zbog toga izbio problem. Lorenu je jako pogodilo što odlaze Manuela i Tihomir zato što ih je doživljavala kako mamu i tatu.





Stigli su potom Stefan i Lorena. Nelly je pitala Stefana: “Jeste li zaljubljeni?“ Stefan je odgovorio: “Ne”, a ostali su se divili Loreninoj smirenosti. “Da je meni to rekao frajer, ne bih reagirala kao Lorena, mene bi to povrijedilo“, rekla je Petra. Lorena je rekla da ni ona nije zaljubljena dok ostali parovi nisu vjerovali u to. Oboje su napisali da ostaju, a kasnije je Lorena objasnila Stefanu da je ona načisto s tim što osjeća prema njemu, bez limita, te mu otvoreno rekla: “Ti se bojiš.“

Miljana je pričala kako je njezin partner divan jer je uvijek bio uz nju, odan i iskren. Marko A. je rekao kako je zaljubljen u neke njezine dijelove, da mu se neki ne sviđaju, ali ih može prihvatiti te da su postali jako bliski. Nelly je i ovaj put bila direktna pa je pitala ima li kemije među njima. “S moje strane nema“, rekla je Miljana, no to nije pokolebalo Marka A. koji je rekao: “Ima.” Također su oboje odlučili ostati.

Hedviga i Zoran otkrili su kako su oboje shvatili da imaju problem s povjerenjem. Eksperti su željeli da se oni gledaju u oči i prime za ruke. “Zaljubljena sam u tebe i želim te u svom životu“, rekla je Heda i dodala da se ne veseli što će uskoro biti razdvojeni, ali i da je sretna što su u sada u pravoj vezi. “Osjećaj je obostran, i ti to znaš. I da jedva čekam da se eksperiment završi krenemo sa stvarnim životom.“ Vjeruju da ništa neće stati između njih dvoje dok su tako iskreni jedno prema drugome, a potom su napisali da ostaju u showu.

Dario je opet objašnjavao kako se trudio da se Petra više opusti, a iako je svjestan da su različiti, priznao je da će mu uvijek biti draga. “Prirasla mi je srcu. Nije mi problem pokazati osjećaje, što se imam sramiti?2 dodao je. Eksperti su komentirali da uvijek ima zaštitnički stav prema Petri, što je ona potvrdila. “Dario je divan dečko“, rekla je Petra, no napisala je da odlazi. Dario je to počeo pisati, ali ipak je napisao da

ostaje. “Stalo mi je do Petre. Možda ne moramo imati ništa više od prijateljstva, ali uvijek ću biti uz nju“, rekao je Dario.

Dario joj je priznao kako im je bilo jako lijepo ovih posljednjih dana, da je htio još ostati i da je shvatio koliko je ona dobra duša. “On sve neka mane na drugima pretvori u nešto pozitivno, ja bih voljela da sam takva“, dodala je Petra, a Dario dodao kako bi volio da ne bude tako

nezadovoljna sobom. Zahvalila mu je na svemu i rekla kako ga ne bi mijenjala ni za koga drugog, kao ni cijelo njihovo iskustvo i potom su se zagrlili.

Tako emotivno nisu se oprostili Manuela i Tihomir, koji je smatrao kako Manuela krije kako je željela da se dogodi ljubav među njima. “Ima tu narav pokazivati da joj je svejedno, a znam da nije“, rekao je dok je ona mislila kako je on ljutit zato što ga je iznevjerila i nije željela ići do kraja. Na kraju su se vrlo hladno pozdravili, Tihomir joj je poželio sreći i nije ju htio zagrliti na odlasku.