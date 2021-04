Dva mjeseca od smrti Balaševića, udovica Olja osvanula u rozom: ‘Crnina ne žali nikog, žali srce!’

Autor: Dnevno

Prošlo je dva mjeseca od smrti kantautora Đorđe Balaševića, koji je iza sebe ostavio 62-godišnju suprugu Oliveru, te kćeri Jovanu (38), Jelenu(35) i Aleksi(25), a na meti kritičara već se našla njegova supruga s kojom je bio u braku 40 godina.

Naime, Jovana Balašević fotografirala je svoju majku u šetnji gradom, a fotografije je objavila na svom Instagramu profilu, no nekima se nije svidjela odjevna kombinacija Balaševićeve udovice.

“Ne tuguje to Ona…”

Ona je za šetnju gradom rozu košulju, traperice, i sako, a na glavi je imala šarenu maramu. “Ne tuguje to Ona, to samo vetar svira prolećnu sonatu – kad joj nije vreme”, napisala je u opisu fotografije Jovana.

Pratitelji su zbog toga zamjerili Oliveri, jer smatraju da je prebrzo skinula crninu i kako je potpuno neprimjereno nositi šarenu odjeću svega dva mjeseca od smrti supruga.









Na kritike je reagirala i jedna Jovanina prijateljia. “Na Facebooku je izašao komentar da je Olja skinula crninu… Morala sam pronaći profil na Instagramu i ostaviti komentar: crnina ne žali nikog, žali srce! Puna podrška za Olju, život ide dalje, a Đole će živjeti u našem srcu i mislima”, poručila je.

“Olja, dodaj svijetu malo boje”

“Sve i da mi neko ponudi da ponovo prođem životni put, sasvim sigurno bih se grčevito držala istog ovog koji sam prešla i ne bih ustuknula ni tamo gde znam da me čeka nešto naporno i loše jer bih se bojala da bi samo korak van te staze mogao nepovratno da me udalji od njih”, napisala je Olivera u prvoj objavi, mjesec i pol od smrti voljenog suprug. Emotivne su to riječi iz njezine knjige “Planeta dvorište”.

Osim kritika, Olivera je oduševila brojne fanove i samog Đorđa Balaševića koji su uvjereni da bi se svidio i samom Balaševiću.

“Bilo šta što ima veze sa njim, meni kreću suze…posebna Olivera”, “Olja! Dodaj svijetu malo boje”, “Prekrasna Đoletova Olivera”, “Koliko je divna, nestvarno lijepa i draga žena, “Posebna žena u svakom pogledu…. Naposletku “samo retki, nađu retke”, mnogobrojne su riječi podrške upućene Oliveri uz stihove Đoletovih pjesama.