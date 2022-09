‘DVA MJESECA LEŽANJA BILO JE DOVOLJNO’ Tatjana Jurić poslije teških bolova i operacije podijelila lijepu vijest: ‘Niste valjda mislili da će biti drugačije’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Tatjana Jurić završila je svoje bolovanje koje je otvorila zbog operacije leđa i nesnosnih bolova pa je putem društvenih mreža potvrdila da je spremna za nove poslovne izazove.

Voditeljica je ispred zrcala pozirala u crvenom sakou i crnoj majici, a u opisu fotografije napisala je da se ponovno svojim omiljenim medijima.

‘Evo me, jedna brzinska iz backstage-a! Idemo odmah udarno, niste valjda mislili da će biti drukčije. Novosti kod mene na poslu! Pridružujem se ekipi InMagazina i to me baš veseli, tu su mi neki od kolega s kojima sam prije 20 godina i počela raditi! Krećemo u ponedjeljak, 3.10.!





Isti taj dan, vraćam se i u svoj omiljeni #pravidan na Narodnom. Dva mjeseca ležanja i strogog mirovanja bilo je i više nego dovoljno! A i moram smislit gdje ću na ljetovanje, ove godine još nisam bila!’, napisala je na Instagramu.

Podsjećamo, voditeljica je u bolnici završila zbog bolova koje osjeća već mjesecima, a koji su prouzrokovani deformacijom kralježničkog diskusa. Zbog svega je zadržana na Neurokirurgiji na Rebru gdje je primila terapiju kojom je umirila bolove.









Nedugo nakon što je primljena u zagrebačku bolnicu, uspješno je operirana, a bolovi su se sveli na minimum.