Dva milijuni ljudi se obrušilo na mladu iz Srbije: ‘Svekrvo, sretno ti s ovakvom snahom’

Autor: I.G.

Nesvakidašnje vjenčanje u Srbiji koje je postalo hit na TikToku izazvalo je lavinu komentara i podijelilo javnost na one koji slave spontanost i veselje mladog para te one koji smatraju da je prešlo granicu. Do sada ga je pogledalo gotovo dva milijuna korisnika ove društvene mreže, a opis videa glasi: “Pogledajte do kraja, sramota”, što je izazvalo veliki broj suprotnih mišljenja i komentara u vezi s mladom, koja je zapravo glavni lik u ovoj spornoj situaciji.

Ono što je izazvalo određeni gnijev kod velikog broja ljudi jest ponašanje mlade koja je sa svojim prijateljicama sišla s stola, pa su se veselile i plesale, a u jednom trenutku je uzela mikrofon i otpjevala, dok je muž, koji se također u jednom trenutku našao na stolu, dobio nekoliko udaraca po stražnjici, cigaretu u ruci.





‘Buduća majka

Korisnici TikToka su imali različite poruke i za svekrvu i za mladoženju.

“Svekrvo, želim ti sve naj, naj”, “Buduća majka”, “E, moj mladoženja”, “moderna demokracija”, “Kod nas kažu: Ja se oženio da kuha ko mama, ona pije ko babo”, “Ko je diler”, bili su neki od hejterskih komentara u kojima su ljudi pokušali da ponašanje mlade degradiraju okarakteriziravši ga kao neprimjereno.

‘Važno je da su oni sretni’

Ipak, bilo je i onih, u većem broju, koji su odmah stali u obranu mlade i pohvalili atmosferu, naglašavajući da je riječ o vjenčanju, koje bi trebalo biti najveseliji i najsretniji dan u dosadašnjem životu mladencima, što bi dalje impliciralo da je njihovo ponašanje legalno i legitimno.









“Moja svadba be like”, “Važno je da su oni sretni, tko što kaže, nije bitno”, “Super ekipa”, “Ma odlično, samo se zabavljajte, a hejteri – ajde utišajte se”, “Kraljica, neka se zna da je ovo njezino vjenčanje, svi trebaju biti na nogama”, pisali su komentare podrške ljudi pokušavajući poništiti one zlonamjerne.