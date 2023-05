‘DVA DANA JE OSJEĆALA SIMPTOME!’ Supruga Cetinskog zanemarila znakove moždanog udara: ‘Kako je viknula, tako je pala’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Tony i Dubravka Cetinski u siječnju su proslavili devetu godišnjicu braka, a preseljenje u Istru promijenilo je njihov život nabolje. Par je nedavno progovorio o obitelji, bolesti i ozdravljenju u nadi da će tako nekome pomoći.

Naime, u lipnju 2019. godine, Dubravka je doživjela moždani udar. Ovaj tragični događaj ostat će zauvijek urezano u njihov život, a bolne su trenutke ljubavlju i molitvom pretvorili u iskustvo kojim žele pomoći drugima.

”Suprug i ja se baš ne volimo prisjećati tog dana i opisivati ga, ali sretna sam ako će moje javno izlaganje nekome pomoći”, rekla je Dubravka za Story.





Dubravka se nedavno prisjetila ovog tragičnog događaja.

”Dva dana prije toga osjećala sam simptome, koje sam zanemarila, bili su trnci. Taj treći dan oduzele su mi se desna ruka i desna noga, počele su se grčiti i samo sam pala, prisjeća se.

”Ja sam čuo da je viknula i kako je viknula, tako je pala. Onda sam ja došao na terasu, vidio da se trese, ona je dobila moždani koji se manifestirao kao ‘grand mal‘, to je ustvari najteži oblik epilepsije, koliko sam ja shvatio. Ne možeš odmah znati što je. Nije bilo svejedno, onda je onako izdahnula, i tu sam tek mislio da je sve gotovo, međutim to je taj proces kad se smiruje i onda je došla nekako sebi”, rekao je Tony za In Magazin.

”Oporavak je dugotrajan i težak, ali to ne znači da je nemoguć. Imam posljedice, puno se brže umaram, imam poteškoće u pisanju, koncentraciji, čitanju te male poteškoće u govoru. Nakon svega čovjek shvati da ništa ne treba stavljati ispred svog zdravlja, kako tijela tako i duše. Duševno zdravlje naš je temelj. Najveća su mi podrška suprug i moja obitelj. Hvala svim molitvenim zajednicama koje su molile za mene i moje ozdravljenje. Molitva i ljubav su me izliječile’, rekla je za Story.

Dodala je da još uvijek uzima terapiju.

”Kod mene se moždani udar manifestirao kao grand mal – epileptični napadaj, i to dva puta. Zato uz tablete koje razrjeđuju krv pijem i antiepileptik. Što se sporta tiče, više neću baš moći ispitivati svoje granice izdržljivosti, ali postoje prilagođeni treninzi u kojima uživam”, rekla je.









Podsjećamo, Tony i Dubravka vjenčali su se 2014. u Las Vegasu, a slavlje su organizirali u vinkovačkom hotelu Admiral, a kasnije i u Zagrebu. Crkveni brak sklopili su u Opatiji 2021. te proslavili u krugu obitelji i prijatelja. Par, koji je u siječnju proslavio devetu godišnjicu braka, posljednje dvije godine odmaknuo se od javnosti i živi život ispunjen putovanjima i glazbom.