‘DVA CEKERA I…’ Alka Vuica otkrila urnebesan popis stvari koje je Dino Dvornik odnio sa sobom, nakon što je ostavio Danijelu!

Autor: Tea Šojat

Nakon što su odlučili snimati reality show u kojima smo ih upoznali kao otkačenu obitelj temperamentnih ljudi, mnogima nije bilo čudno čuti da su se Dino i Danijela Dvornik znali toliko jako posvađati da su pomislili kako je njihovoj vezi došao kraj. U jednu takvu eksplozivnu svađu, uvučena je i Alka Vuica, kojoj se Dino svojevremeno pojavio na vratima s riječima: ‘Ostavija san Danijelu!’

Više od detalja njihove svađe, i činjenice da je Danijela doslovno uzela palicu u ruke u namjeri da Dini uništi automobil, mnoge je nasmijao popis stvari koje je Dino ponio sa sobom iz njihova zajedničkog doma.

“Baš smo se neku večer Dani i ja prisjećale i smijale njegovim ispadima. Recimo, sjetile smo se kako su se jednom posvađali, a Dino je skinuo zlatne ploče sa zida, uzeo zvučnike i funky cipele i stavio sve u dva cekera i pozvonio meni na vrata… ‘Ostavija san Danijelu!’ dreknuo je i ušao u stan, a Dani me već zvala na telefon. On mi je radio mote da ne kažem da je tu, a prislonio je uho na slušalicu da čuje šta mi ona priča i već nakon par minuta oteo mi slušalicu i nastavio svađu… Kasnije je Dani došla s bejzbol palicom, ali ju na sreću nije upotrijebila… Htjela je razbiti auto… Joj, jedva sam ih pomirila”, ispričala je za Story.

Inače, prošlog tjedna, na sam rođendan Dine Dvornika, zahvaljujući producentu Srđanu Sekuloviću Skansiju i kantautorici Alki Vuici objavljena je pjesma 'Na Karibe', koja je godinama čekala da ugleda svjetlo dana. Alka je za Story otkrila kako je došlo do suradnje.









“Postojala je ideja za pjesmu Na Karibe koju je Srđan Sekulović Skansi čuvao u svom studiju. On je inače surađivao s Dinom i dovršio njegov album Hipnotiziran nakon njegovog preranog odlaska. Kako se družimo i surađujemo, često puštamo jedno drugom i stare i nove ideje, pa mi je tako pustio i pjesmu Na Karibe… Pitao me bi li napravila tekst i ja sam to vrlo rado učinila, a onda je Skansi predložio i da otpjevam. Kasnije je od naših glasova složio verziju koju danas slušate”, ispričala je.