‘DUŽE MI JE MLIJEKO IZDRŽALO U FRIŽIDERU!’ Gledatelji razočarani prekidom Tonija i Stankice, kruže brojne teorije

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Informacija da su novi Gospodin Savršeni i njegova odabranica objavili prekid samo dan nakon što je emitirana emisija u kojoj su objavili da je zajedno zbunila je pasionirane pratitelje ovog popularnog RTL-ova showa.

Naime, Toni i Stankica su obavijestili javnost da više nisu zajedno te da su ‘izdržali’ otprilike sedam mjeseci. “Tu je bilo sedam do osam mjeseci jedne jako lijepe ljubavi, ljubavi s usponima i padovima. Kad kažem padovi, to je realnost, imali smo jednu vezu koja je imala jedne lijepe i manje lijepe trenutke jer to je prosto život i to je realnost”, rekla je Stankica za RTL.

Toni je dodao: “Nema neke drame, neke priče koje ja sad mogu podijeliti da je bila glavni uzročnik i ono što je meni najvažnije, što je nekako, možda je čak i čudno u današnje vrijeme, nema te izdaje povjerenja”.





Očekivano, teorije su različite, od toga da je “sve namješteno” do priča da Stankica zapravo zbog ljubavi nije željela zanemariti karijeru i preseliti se.

“Duže mi je mlijeko izdržalo u frižideru”, jedna je od boljih dosjetki na Facebook stranici RTL-a. “Prezelen je on za nju, vidjelo se iz aviona”, pišu razočarani gledatelji.

“Na toliko ih je ugovor s produkcijom obavezao i sad adio”, piše jedna gledateljica. “To se moglo vidjeti čak iz aviona u zadnjoj emisiji gdje su gostovali svi”, dodaje druga. “Žena s usponom u karijerom tvrdi jednoj majci da je spremna sve ostaviti, malo morgen. E to je taj problemčić koji je nastao tokom veze. Definitivno je ona ta koja dirigira muškarcu”, primjećuje jedna pronicljiva pratiteljica.

Neki, pak, smatraju da je do prekida došlo zbog neobičnih okolnosti – činjenice da su se morali skrivati do emitiranja posljednje epizode. “Veza je nastala u kontroliranim neprirodnim okolnostima, a morala se skrivati jako dugo. To je sve neprirodno za jednu vezu da se održi, pa oni nisu smjeli nigdje ni na kavu izaći jer kad bi izašli među prijatelje, to bi se sve saznalo”, piše jedna gledateljica.