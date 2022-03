‘DUŠU SAM ISPLAKALA…’ Tatjana Jurić otkrila s kim i gdje liječi rane nakon što je uginula njezina mezimica Jack

Autor: Š. P.

Tjedan dana nakon što je uginula njezina mezimica, kujica Jack, voditeljica Tatjana Jurić zaputila se na ‘žensko putovanje’ na drugi kraj svijeta – s prijateljicama je otputovala na odmor u Singapur.

“Koliko sam vaših poruka dobila, pa to je milina. Na svaku sam dušu isplakala, hvala vam! Ako na koju nisam odgovorila, doći ću i do nje. Cure me dobro čuvaju, u ponedjeljak sam natrag u pogonu. Puse svima!”, napisala je lijepa voditeljica na Instagramu.

Po samom dolasku u Singapur – iznenađenje, pas kojeg je srela u kvartu, a koji neodoljivo nalikuje njezinoj Jackie. “Ne iznenađuje me ni prvi pesek kojeg sam srela, baš ispred ulaza u našu zgradu, u kvartu gdje su ljubimci “zabranjeni”. Jednostavno sam znala da će to biti bostonac”, napisala je Tatjana.

Na odmoru je s prijateljicama Irenom, Mirtom te Mijom Kovačić, kolegicom s kojom je u posljednjih nekoliko godina postala nerazdvojna.

Podsjetimo, Tatjana je prije tjedan dana javnost obavijestila da je uginula njezina mezimica. “Moje me tuge ne čine nesretnom, da, ali danas sam pokidana. Otišla je moja Jack. A ja, na samu tu pomisao, ne mogu disati. Jer, onaj trenutak, onaj jedan trenutak koji ulovim pa osvijestim da mi moje Jack kraj mene više nema i da mi se vratiti neće, pa da zajedno stvaramo nove uspomene… Jer, što su nove uspomene u kojima nje više nema… E taj trenutak mi kida dušu i taj je trenutak podsjetnik na to da u životu jedino takvi i vrijede – vrijede samo oni trenuci zbog kojih ne možeš disati. Pa opet, kad pomislim na zadnji put kad sam je vidjela… draže mi je to da dalje ja moram bez Jackie, nego da je Jackie morala dalje bez mene. Radije bih da sam ja njoj tužna nego ona meni. Moja srećica”, napisala je Tatjana na Instagramu, a podršku su joj poslali brojni prijatelji, među kojima i Tarik Filipović, Monika Olujić, Viktorija Rađa…