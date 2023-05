DUŠKO LOKIN SE RASPLAKAO NA TELEVIZIJI! Mjesecima čuvao tajnu, ‘sve mi je najgore’: Nije mogao sakriti emocije

Glazbenik Duško Lokin u ponedjeljak je gostovao u HRT-ovoj emisiji ‘Dobro jutro, Hrvatska’ gdje je, između ostaloga, pričao o pjesmi koju je posvetio svojoj nedavno preminuloj supruzi Anuški.

” ‘Ti, samo ti’ je pjesma koja je njoj namijenjena,” rekao je Duško sa drhtavim glasom i jasnim suzama u očima. “To je napisao moj prijatelj i producent, kompozitor Ljubo Šeperić – Lupo Song. S obzirom na to da smo prijatelji, poznajući moju situaciju i općenito, on je napisao taj tekst i melodiju, i ja to sad pjevam,” dodao je.





Inače, Duško je tek nedavno progovorio o tragediji koju je čuvao mjesecima. Suprugu Anušku, s kojom je bio u braku nevjerojatnih šest desetljeća, izgubio je u studenom prošle godine, a u intervjuu za 24 sata otkrio je što mu je najteže otkad je sam.

“Sve mi je najgore, svaki trenutak bez nje. Svaki kutak u stanu, sve me podsjeća na nju. Sve slike, sve njezine stvari su tu i ne dam nikome da ih dira. Ništa neću micati. Jednom ću morati, ali ne još. Njezine osobne stvari, odjeću… darovat ću ih rođakinjama, obitelji, nekome, nešto će i djeca uzeti, ali još za to nisam spreman” iskreno je rekao.

Dodao je kako mu jutro prođe relativno bezbolno – budi se oko 6 ili 7 ujutro, a nakon doručka redovito ga posjećuju kolege glazbenici. No popodne postane svjestan da se mora vratiti doma, a to mu još uvijek najteže pada: “Grozno mi je. Strašno. Nikad se na to neću naviknuti”.

“Trajalo je nepunih 60 godina. U našem je braku vladao sklad, znala se nositi i sa situacijama kad se pojavila koja opsjednuta obožavateljica. Nikad ništa nije moglo ugroziti naš brak,” rekao je. Od tragedije koja ga je zadesila velika su mu utjeha kći Natali, unuka Tena, praunuka Nikki i praunuk Kaja. Od tragedije se i dalje oporavlja, no pjevanju se ipak vratio pa će tako nastupiti na nadolazećem CMC festivalu u lipnju, i to upravo sa pjesmom ‘Ti, samo ti’.