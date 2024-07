Duško Lokin bi samo jednom hrvatskom pjevaču povjerio najveću tajnu: ‘Fenomenalan je’

Autor: M.T.

Legendarni hrvatski pjevač te jedan od kraljeva zabave, Duško Lokin, odvažio se nakon Tomislava Ivčića i Kiće Slabinca te zapjevao o crnoj ženi u novoj pjesmi ‘Tajno moja’. Novu pjesmu predstavio je na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama, na kojem je nastupio i prošle godine. Pjesma je dobila i videospot, čiju produkciju potpisuje Josip Pokupec Trupeljak, a autor glazbe i teksta je Drago Trupeljak, dok aranžman potpisuje Blaž Andračić.

Duško i u 81. godini života zrači energijom mladića. U nedavnom intervjuu za “In Magazin“, podijelio je priče iz svoje prošlosti i otkrio strogo čuvane tajne. Voditelj Davor Garić nas je proveo kroz život ovog živahnog pradjeda, koji je nedavno predstavio novu pjesmu ‘Tajno moja’.

Lokinova nova pjesma ‘Tajno moja’ govori o ljubavi prema tajanstvenoj crnokosoj ženi, čime se razlikuje od prijašnjih hitova poput onih Tomislava Ivčića i Kiće Slabinca. “Prije mene su imali velike hitove crnih žena. Ivčić, Kićo, da ne pričam, legendarna pjesma, ako ne jedan od najvećih hitova svih vremena. Međutim, moja je ‘tajno moja’. Pazi, to je velika razlika. Oni su se izričito referirali da je to ljubav prema toj određenoj ženi, a ja? To je tajnovito, mutno, malo…”, rekao je Duško.

Zanimljiva anegdota

Pjevač je također otkrio zanimljivu priču iz mladosti, kada je čuvao leđa prijatelju koji je provalio u trgovinu. “I to nije bilo jedanput, bilo je nekoliko puta, dok ga nisu ulovili. Bio sam pozvan i ja, priveden. A ja sam rekao ‘Kriv sam, ali sam morao ići jer mi je to prijatelj!’ Onako naivno dječje, ne znam šta da odgovorim jer ništa nisam ni znao”, prisjetio se Lokin.

Kada su ga upitali kojem bi kolegi povjerio svoju najbolje čuvanu tajnu, Duško je bez oklijevanja odgovorio: “Apsolutno samo jednome koji je fenomenalan – Mladen Grdović.”

Za uspjeh na estradi, Duško smatra da su ključni disciplina, talent i inteligencija. Njegov tajni sastojak za vrhunsko jelo je kombinacija maslinovog ulja, dobre kapule, češnjaka i kvalitetnog mesa.









‘Glazba me stvorila’

Na pitanje o tajnom receptu za odgoj djece, unuka i praunuka, Duško odgovara: “Ljubav, ljubav i samo ljubav!” S osmijehom se prisjetio i svog mladenačkog šarma: “Moj izgled, čovječe Božji!”

Duško Lokin, iza kojeg je više od 50 godina uspješne karijere, prisjetio se i svojih početaka na plesnjacima u Zadru. Glazba mu je, kako kaže, promijenila život i otvorila vrata prema novim prilikama. “Glazba me stvorila. Tko bi znao za Duška Lokina? Ja bih negdje plovio morima, možda bih se potopio negdje, tko to zna, na nekim oceanima, ali glazba me dovela do toga da sam upoznao prekrasne ljude, prekrasne zemlje.”

Danas, nakon gubitka supruge Anuške, Duško živi mirnijim životom, okružen ljubavlju svoje obitelji. “Moja obitelj je meni sve, odmah da se razumijemo. Moja kćer, moja unuka, moji zetovi, ali praunuka i praunuk, to je jedna posebna ljubav. Ja ako ih ne vidim dva tri puta tjedno, teško mi je”, priznaje Lokin. Unatoč godinama, Duško ne planira mirovinu. Ljeto će provesti sa svojim najmilijima, ali i s brojnim obožavateljima na svojim nastupima, jer za ovog energičnog pradjeda, glazba je i dalje neodvojivi dio života.