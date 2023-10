Duško Ćurlić iznenadio promjenom imidža, osvanule fotografije omiljenog voditelja

Autor: I.D.

Hrvatski televizijski voditelj i radio voditelj na HRT-u, Duško Ćurlić, na Instagramu se pohvalio da je sudjelovao u emisiji “Ženska priča” te se pohvalio i novim imidžom.

‘Opa, Duško baš si zgodan’

Duško se fotografirao s poznatim damam s estrade Ellom Dvornik i Leonom Paraminski te je prethodno mnogima zapela za oko njegova brada.





“Puno dobrih pitanja i smijeha, ali i trenutaka koji stisnu grlo… Sve u svemu priključite se na način na koji možete jer mjesec listopad je mjesec borbe protiv raka dojke. Hvala svima koji su sinoć se priključili ovoj plemenitoj priči”, napisao je između ostaloga Duško.

Naime, Duško je odlučio pustiti bradu i pokazati novi izgled u javnosti, na što je dobio niz komplimenata.

“Susjed, brada je top”, “Opa, Duško baš si zgodan”, “Super ti stoji brada”, “Naš omiljeni voditelj”, “Opa, novi imidž”, komentirali su mnogi Duškovu promjenu.









‘Prva i odmah gol i to na moj rođendan’

Podsjetimo, Duško je ove godine dobio veliko priznanje za HTV-ovo zaštitno lice, ali i glas – bila je to prva nominacija za Zlatni Studio u kategoriji najboljeg TV voditelja.

“Prva i odmah gol i to na moj rođendan. I to ne samo na moj, već i moje kćeri. Prvo sam se veselio ovoj nominaciji, a sada se veselim ovoj nagradi, onako iskreno i od srca. Što je moglo presuditi, što sam najbolje odradio u prošloj godini? Apsolutno “A strana”, emisija koja mi je prirasla srcu, koja me je možda na neki način izdvojila.

Tu je i Eurosong koji obožavam raditi, a bilo je još nekih lijepih stvari, lijepih projekata koje sam radio i hvala mojim kolegicama i kolegama koji su mi bili podrška u tome, u mojem poslu i dopustili mi da pokažem kako ja to mogu, da ja to znam. No kada sam čuo da prozivaju moje ime, totalno me šokiralo. Idući prema televiziji, rekao sam si neću spremati nikakav govor, međutim u trenutku kada sam čuo svoje ime, prvo sam bio zbunjen i došao sam na scenu ne znajući što bih.

Ali drago mi je da sam se sjetio nekih od velikana koji su obilježili moje televizijsko odrastanje, od Helge Vlahović, Saše Zalepugina, Olivera Mlakara,… da ne nabrajam svu tu sjajnu generaciju, jer ću sigurno nekoga neopravdano izostaviti”, kazao je tada Duško Ćurlić.