Duško Ćurlić 30 godina ljubi plesačicu, ona otkrila bizaran detalj o njemu: ‘To mi teško pada’

Autor: I.D.

Voditeljska legenda HRT-a Duško Ćurlić dugogodišnje je omiljeno televizijsko lice i iza sebe ima impresivnu karijeru. O svom privatnom životu nikad nije previše govorio, a javnosti je poznato kako ima dvije kćeri – Karlu i Elu te da je u dugogodišnjem sretnom braku sa suprugom Adelom Ćurlić.

Duško rano je iskušao svoje glumačke sposobnosti sudjelovanjem u Večekovim ‘Glembajevima’ u Gavelli, gdje je tumačio ulogu plavokosog dječaka. Unatoč tom iskustvu, odlučio se ne upisati na Akademiju dramskih umjetnosti, već je svoje obrazovanje usmjerio prema politologiji i novinarstvu. Počeo je svoju karijeru na radiju, da bi nakon toga prešao na televiziju, gdje je ostvario značajan dio svoje profesionalne putanje.



‘Razmijenili smo brojeve telefona, no…’

Supruga Duška Ćurlića uvijek je bila sklonija čuvanju privatnosti te se rijetko pojavljivala u medijima. U jednom od rijetkih intervjua, Adela je otkrila nekoliko pojedinosti o njihovom braku, ističući kako je uspjela povezati naizgled nespojive elemente poput bibliotekarstva i plesa.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dusko Curla Curlic (@dus.curla)

“Plesanje je počelo u predškolskoj dobi i trajalo je dok se nisam udala i rodila dijete. Uz to sam studirala, radila… Išla sam u školu za ritmiku i ples pet godina, onda sam otkrila Tihanu Škrinjarić i s njome sam se zadržala četrnaestak godina. Nastupala sam na raznim smotrama, na televiziji, radila sam s djecom, vodila plesne tečajeve.

Nisu mi se odmah u glavi povezali ples i bibliotekarstvo: prvo se pojavila veza između plesa i studija književnosti – u nekom momentu je presudio Filozofski fakultet, krenula sam na kroatistiku, potom mi se svidjela katedra bibliotekarstva i počela sam zamišljati kako bi bilo lijepo raditi u mojoj kvartovskoj knjižnici”, otkrila je za Jutarnji 2009. godine.









Opisala je i kako je upoznala voljenog supruga. “Upoznali smo se na Velesajmu, u prostorijama Z3 televizije. Razmijenili smo brojeve telefona, no zapisao je i broj mojih dviju prijateljica pa više nije znao koji je čiji. Kad je nazvao jednu od njih i raspitao se o meni, čuo je da studiram i plešem i odmah rekao: ‘Eto, i ja isto plešem’, jer oni su u ZKM-u pohađali tečajeve plesa i mačevanja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Dusko Curla Curlic (@dus.curla)

U tom momentu on je već triput pao na Akademiji, radio je na Radiju 101, studirao je politologiju… Kad je napokon nazvao i mene, odmah sam ‘pala’ na njegov predivan glas. Kasnije mi je čitao i recitirao poeziju, a danas mi je jako lijepo kad djeci čita priče za laku noć. Mislim si: ‘Blago vama, cure, tata vam ima super glas”, rekla je Adela Ćurlić.

‘Koji put se čak i uvrijedi ako sam prestroga’

Na upit gleda li supruga na televiziji, odgovorila je potvrdno.

‘Da, uvijek i sve snimam. Često gledamo zajedno. To su kritička gledanja: on jako voli o svemu raspraviti. Drži do toga što ću ja reći, koji put se čak i uvrijedi ako sam prestroga’, govorila je Adela.

Istaknula je da u njihovom braku ljubomore nema, iako ne stižu provoditi puno vremena zajedno.

“Nisam ni zvijezda niti plešem latino-plesove. On se mene nagledao dok sam plesala, načekao me se u večerima kad sam nastupala… Rasporedi nam se nikad nisu poklapali: 19 godina smo skupa, a malo smo vikenda u tom razdoblju proveli zajedno. Prvo sam ja bila zauzeta, a sad on to meni ‘vraća’. Subote nam nisu najromantičnije na svijetu.

Živimo zajedno, a rijetko se viđamo. Možda je to recept za neki sretan život. Ne znam što bi bilo da smo stalno skupa, nepojmljivo mi je da bi Duško mogao ne raditi 10-ak sati dnevno, s jednog posla na drugi, po noći, po danu, iz grada u grad.

Televizija je manji segment njegova posla, najveći je moderiranje raznoraznih događaja, od poslovnih konferencija, fešti… puno je na putu. To mi dosta teško pada. Bojim se biti sama. Cure su super, ali najljepše je kad smo napokon svi na okupu. Rijetko pratim Duška, nisam sklona tome”, rekla je.

Na pitanje o ljubomori, Adela kaže: “Posve sam po tom pitanju nezainteresirana. Ali, posesivna sam kad je riječ o njegovu slobodnom vremenu, to da. Volim da imamo zajedničke planove, što ne znači da ga želim zaključati u dnevni boravak.”