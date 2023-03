‘DUŠA MI JE PLAKALA!’ Preminula sestra Suzane Mančić, shrvana voditeljica: ‘Ne postoji šminka za tugu u očima!’

Autor: Dnevno.hr F.Š.

Čuvena tv voditeljica, Suzana Mančić, na svom Instagram profilu podijelila je tužnu vijest i otkrila kako joj je sestra preminula.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.

Objavu dijeli Suzana Mancic (@suzanamancicofficial)

“Show must go on … Znate li kako izgleda život nas koji smo u show bussinesu ? Tu je frizura, tu je šminka, šljokice sjaje pod reflektorima, osmjehujemo … Ali ne postoji šminka za tugu u ocima. Jučer sam snimila tri emisije, a duša mi je plakala jer sam znala da neko meni blizak i drag, odlazi zauvijek. Moja sestra Dušica. Amen!” napisala je Suzana.

Srpski mediji pišu kako je sestra poznate tv voditeljice preminula iznenadno. Mančić je bila jako bliska sa sestrom iako javnost o njoj i ne zna previše. Očekivano, Suzani su na društvenim mrežama brojni pratitelji uputili iskrenu sućut.