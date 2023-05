DUJMOVIĆ PREDSTAVLJA NOVU KNJIGU! ‘Nastavimo li se ovim tempom liječiti od jugoslavenstva, rijetki će od nas to dočekati’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Kolumnist, novinar i voditelj Tihomir Dujmović objavio je svoju najnoviju knjigu “Hrvatske povijesne istine” koju će u četvrtak, 25. svibnja, u Zagrebu u dvorani Vijenac, Kaptol javnosti predstaviti dr. Andrija Hebrang, Roman Leljak, Igor Vukić i sam autor.

“Ovo će jednom biti udžbenička građa iz hrvatske povijesti, ali nastavimo li se ovim tempom liječiti od jugoslavenstva i na njegovo mjesto postavljati hrvatstvo, rijetki će od nas to dočekati“ ističe Dujmović o svojoj novoj knjizi “Hrvatske povijesne istine”

Knjiga u naravi donosi 21 intervju s hrvatskim povjesničarima i istraživačima povijesti koje je Dujmović vodio na Z1 televiziji i najveći dio tiskao kao intervjue u tjedniku 7dnevno, a radi se o obradi najosjetljivijih dijelova hrvatske povijesti iz onog ugla koji je pet desetljeća kako Dujmović ističe bio “službeno zabranjen”, a “ova tri desetljeća neslužbeno zabranjen”.





50 najkontroverznijih dijelova naše povijesti

“Zahvaljujući hrvatskom domoljubu Marku Franoviću i udruzi za promicanje istine o hrvatskoj povijesti koju vodi dr. Hebrang, dobio sam priliku napraviti 50 emisija o najkontroverznijim dijelovima moderne hrvatske povijesti, a činjenice i posve nepoznati detalji natjerali su me da ukoričim najinteresantnije teme”, ističe Dujmović.

Na upit koji je njemu povijesni detalj koji je čuo u tim razgovorima najinteresantniji Dujmović odgovara: “Teško je reći, jer ovdje ima more novih informacija posve nepoznatih široj javnosti. Meni je najintrigantniji bio razgovor s autorima knjige o ustašama u Italiji. To je tema koja uopće nije obrađena. Tu mi je silno zanimljiv podatak da je najviše bilo Imoćana. Oni su zaključili da se do država može doći jedino revolucionarnim putem. Baš kao i komunisti.”

Zagrebačka promocija knjige biti će u četvrtak u 19 sati u dvorani Vijenac na zagrebačkom Kaptolu, a promotori su :dr. Andrija Hebrang, Igor Vukić, Roman Leljak i Tihomir Dujmović. Tjedan dana kasnije, 1. lipnja, promocija će se održati u Splitu u dvorani tamošnjeg nadbiskupijskog sjemeništa isto u 19 sati i u istom sastavu predstavljača. Knjiga se može naručiti na tel. 099 3996 011, a pojaviti će se i u knjižarama Verbuma i Školska knjige.

Tihomir Dujmović rođen je u Ogulinu 1963. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu, dok je u Zagrebu diplomirao na Pravnom fakultetu. Novinarstvom se počeo baviti za vrijeme studiranja, a prvi tekst u Poletu objavio je 1987. godine. Tih godina objavljivao je u Studentskom listu te radio u informativnom programu Omladinskog radija do 1990. godine.

Od 1995. do 2000. godine bio je dopisnik hrvatske redakcije Deutsche Wellea. Kolumne je počeo objavljivati 1998. godine u Slobodnoj Dalmaciji, potom dvije godine u Glasu Slavonije, nakon toga je dvije godine bio glavni urednik lista za iseljenike “Matica”, a nakon toga je tri godine bio glavni urednik Plavog radija te kasnije punih sedam godina koncesionar Radio Trsata u Rijeci.









Od 2006. do 2008. godine bio je kolumnist Večernjeg lista, no kolumna je ukinuta da bi bila vraćena 2010. godine. Osim toga, dvanaest godina Dujmović je bio autor televizijskog talk-showa Opasne veze, a danas radi Intervju tjedna na Z1, piše za tjednik 7dnevno te je autor nekoliko knjiga.