‘DUGO SAM TO SKRIVAO!’ Marco Cuccurin ima pravi razlog za slavlje: ‘Ostvario mi se san koji sam imao otkad sam krenuo s ovim poslom’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Influencer i glazbenik Marco Cuccurin jučer je imao pravi razlog za slavlje. “Dogodilo se! Ostvario mi se još jedan san koji sam imao kad sam se krenuo baviti ovim poslom”, napisao je Marco na svom storyju.

Kao i mnogi korisnici Instgrama, Marcov predmet žudnje dugo je vremena bila “plava kvačica”, koja donosi mnogo priznanja. Nakon nekoliko godina, napokon mu se ostvarila i ta želja.





“Vaš Marco je službeno verificiran i na svom Instagram profilu! Uspjeli smo, ljudi, vi i ja zajedno. Znači, ne mogu ni opisati koliko sam sretan”, veselo je podijelio svoju radosnu vijest. Marco na svom Instagram profilu ima 100 tisuća pratitelja, na TikToku 550 tisuća te na YouTubeu 110 tisuća.

Plava kvačica dokazuje da je određeni profil predmet javnog interesa i da je riječ o javnoj osobi, brendu ili poznatoj osobi. Verifikacija je rezervirana za vrlo mali broj profila, koji se moraju nečim dokazati.

Marco je svojim pratiteljima otkrio još jednu novost. “Dugo sam skrivao ovo, ali imam klavir! Plan mi je biti glazbenik, a onda moram i naučiti svirati.”

Prošla godina bila je izuzetno uspješna za Marca – pobijedio je u showu “Zvijezde pjevaju”, povećao se broj njegovih pratitelja, pokupio je simpatije šire publike, izgradio kuću s partnerom te okrenuo novi list sa svojim ocem. Čini se da u istom tonu započinje i ovu godinu, a uskoro ćemo ga gledati i u “Plesu sa zvijezdama”.

Ipak, put do uspjeha nije bio nimalo lagan. Marco je u svojih 21 godinu prošao mnogo, od prerane smrti majke, do vršnjačkog nasilja, o čemu je više puta govorio u javnosti.

“Slušao sam svakakva pogrdna imena, događalo mi se da hodam po školi i da mi postavljaju žgambete, pa su mi pisali grafite po školskim zidovima… Bilo je tu svega i svačega, meni je zbog svega toga bilo jako teško. No, s vremenom sve to mi je nekako isparilo, jer sam naučio ne živjeti od loših trenutaka. Shvatio sam da me kao čovjeka takvi ‘hejt‘ komentari ne trebaju zanimati”, kazao je prije nekoliko mjeseci za Jutarnji list.

Bez obzira na niz loših trenutaka koje je proživio, Marco je izuzetno pozitivna osoba, a svoje društvene mreže, između ostalog, koristi i za širenje toplih i lijepih poruka pomirenja.