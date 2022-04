‘DUGO SAM BILA GLADNA ZA RADOM, PREDSTAVOM…’ Mlada glumačka zvijezda iz Krapine u velikom usponu

Autor: Marina Tenžera

Budući da komedija “Matijaš grabancijaš dijak“ Tituša Brezovačkog spada u jedan od najintrigantnijih tekstova kako starije kajkavske drame, tako i hrvatske starije književnosti, ne iznenađuje što je varaždinski HNK s ovom predstavom, sada i s novom intendanticom Senkom Bulić, a u režiji Krešimira Dolenčića, ostvario fascinantne uspjehe. Komedija je prošle godine nagrađena nagradom HDDU-a za najbolju predstavu u cjelini.

Također, nagradu HDDU-a za najbolje glumačko ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina, žena u kategoriji “drama“, dobila je mlada glumačka zvijezda u velikom usponu Dea Presečki za ulogu Matijaša, a osvojila je i posebno priznanje kao najbolja mlada glumica (do 28 godina) za naslovnu ulogu u predstavi HNK-a u Varaždinu, te na Bobijevim danima smijeha 2021. S mladom umjetnicom razgovaramo o višestrukim značenjima kultne kajkavske komedije.

Publika će opet moći uživati u vašoj glumi 19. i 24. travnja u vašoj matičnoj kazališnoj kući, HNK-u Varaždin. Što vam znači nagrada i veliko priznaje s obzirom na vašu mladost?

Iskreno, netom prije nego što smo imali premijeru “Matijaša”, kad smo prvi put na generalnoj probi odigrali predstavu od početka do kraja, s kostimima, šminkom, svim rekvizitima i svjetlosnim brojevima, imala sam čvrst i dobar predosjećaj da će to biti odlična predstava i da će imati sigurnu budućnost. Ne samo zato što sam tek tada doživjela predstavu kao cjelinu, nego zato što sam bila svjedok što je sve kroz proces rada u nju bilo utkano – ljubav, iskreno veselje, inspirativan rad i trud svih koji su bili i još jesu dio nje. Tada još o nagradama nisam razmišljala jer mi je cilj bio, zajedno s Krešom i cijelom ekipom, podijeliti ljubav i gušt koji smo dali u ovu predstavu. Sada kada je prošlo više od pola godine od premijere, kada su nam dodijeljene nagrade i kada je mnogo ljudi pogledalo predstavu, usudim se s pravom i ponosom reći naglas: “Znala sam!”.

Spomenula sam Krešu Dolenčića, on kao moj, često ga zovem, kazališni tata, bio je okosnica mog rada i sazrijevanja, prvo na Akademiji, potom na “Matijašu”, a i danas. Bez njegove beskrajne podrške, bez njegova povjerenja i sluha, ali i čvrste ruke u radu, tko zna kako bi ova moja tranzicija iz Akademije u profesionalni glumački svijet izgledala. Dugo sam bila gladna za radom, za predstavom, za prostorom u kojem bih se mogla maksimalno ispuniti, tako da mi je njegov poziv otvorio vrata kroz koja sam se jedva čekala ispaliti, a tako je naposljetku i bilo.

Što vas je privuklo glumi i kako je izgledao vaš studij?

Često spominjem da sam iz glazbene obitelji. Djed, mama, brat i ujak su mi, još dok sam bila dijete, usadili ogromnu ljubav prema glazbi. Najranija sjećanja vežu me uz dedu, njegovu gitaru, stare gramofonske ploče, kazete, pjevanje, sviranje… Kod dede u ormaru uvijek se moglo pronaći nešto što bi me zaintrigiralo: usne harmonike, melodike, tamburice, bilo koji instrument koji se mogao svirati. I tako sam provela djetinjstvo – uvijek vani i uvijek u potrazi za nečim novim i nepoznatim. Bila sam zahtjevno i hiperaktivno dijete željno stalnih izazova i istraživanja. Tata me, s druge strane, usmjeravao prema sportu, što je bio još jedan način da se moja energija na neki način ukroti i usmjeri. Tako da su mi, zahvaljujući mojim neumornim roditeljima, mogućnosti bile otvorene.

Iskusila sam svašta: ritmiku, mažoretkinje, ples, glazbenu školu, košarku, rukomet, pjevanje. Sve dok me mama nije počela voditi u kazalište. S deset godina me odvela na predstavu “S ljubavlju, Janis“, GK Komedije i to je bilo dovoljno da se zaljubim. Taj spoj glazbe i kazališta neminovno je u meni provocirao osjećaj pripadanja koji nisam željela i nisam mogla ignorirati. Kako je Krapina prilično mala sredina, taj moj afinitet prema glumi bio je brzo prepoznat i podržavan, ne samo od moje obitelji nego i od svih koji su u tome imali utjecaja, kao što su na primjer moje dvije drage učiteljice Mira Šoštarić i Gordana Kučinić. Živjeti u malom gradu, ali imati takav poticaj od svoje okoline neizbježno je pridonijelo tome da polako, korak po korak, dođem prvi put pred vrata Akademije, na prijamni ispit iz glume.

Studij glume bio je kao i svakom mladom studentu izazovan, zahtjevan, pun spoticanja i nesigurnosti, ali s druge strane to je bilo najljepših pet godina u mom životu zato što je za mene to luksuz. Da studiraš ono što želiš, da se svake minute baviš stvarima koje te se tiču i koje želiš znati, da imaš priliku svaku večer gledati predstave, filmove, razgovarati i učiti od ljudi koji su ti se dotad činili nedohvatljivima. Jako sam zavoljela Akademiju, eto toliko jako da sam čak i sada, nakon diplome u džepu, ostala volontirati kao asistent na scenskom pokretu.

Kako ste vi doživjeli glavnu poruku predstave?

Vrlo rano smo se, u razgovoru na čitačkim probama, usuglasili što želimo da naša predstava bude. Raditi tekst koji je star dvjestotinjak godina nije neka novost dokle god odgovara i rezonira sa svijetom u kojem trenutno živimo. Tako da, uz vodstvo Prohića kao dramaturga, Dolenčića kao redatelja te Vida Baloga kao jezičnog savjetnika i glumca, to nije bilo teško. Imati jako vodstvo s jasnom vizijom i velikim kompromisom, mislim da je točka polazišta za svakog glumca, pogotovo onog koji tek stasa.

Prije svega mislim da je moj zadatak kao glavne uloge držati se koncepta koji je dogovoren i u njemu, uz pomoć vlastitog životnog iskustva, tražiti slobodu i mogućnost da se izrazi problem, koji se odnosi i na komad, ali i na mene osobno. Ljepota ove predstave je u tome što je na publici odluka o tome kako će doživjeti poantu predstave, na njima je što će misliti kada izađu iz kazališne dvorane, a sve što ja kao glumica u tome smislu mogu ponuditi jest to da se otvori diskurs koji će ili pitanjima donijeti odgovore ili ih ostaviti da ostanu neodgovorena, a to je za mene uspjeh.









Kako ste vi doživjeli lik nadnaravnih moći koji ste maestralno odigrali?

Doživjela sam Matijaša kao biće koje nema karakterističan okvir, zapravo kao biće bez okvira. On je istovremeno eteričan, ali i vrlo rezolutan i racionalan. Biće koje je konstantno oko nas, koje vidi sve, ali svejedno koketira i s ljudima i s božanskim figurama. Drago mi je što ga nismo odredili ni na koji način, bilo spolom, bilo rodom, bilo izgledom ili porijeklom. Koliko god se zbog toga čini nedefiniranim, on je za taj moment naše predstave ipak figura koja se u čovjekolikom obliku kreće među ljudima i postaje dijelom te zajednice. To mi je dalo veliki poticaj pri formiranju uloge, crpila sam inspiraciju iz puno segmenata glume, klaunerije, maskica, commedie dell’ arte, mime, i kada se sve to skupilo u jedno, počeli smo Grabancijaša formirati i oblikovati sa smislom u gabarite naše predstave. Takav način rada me najviše intrigira, upravo to što Dolenčić voli da se u jednom trenutku sva prikupljena inspiracija i mašta počne oblikovati u nešto opipljivo i stvarno.

Predstavu ste igrali i u rodnoj Krapini. Kakav je to bio doživljaj?









U toj dvorani sam i gledala predstavu “S ljubavlju, Janis”, zbog koje sam se zaljubila u kazalište, pa je poseban osjećaj i ponos imati priliku zaigrati na istim daskama pred svojom domaćom publikom. Moji dragi prijatelji podigli su cijeli grad na noge i svaki dan mi javljali koga su sve pozvali na predstavu i tko dolazi. To mi je bilo predivno, ali sam zbog toga imala i puno veću tremu. Željela sam svomu gradu, svim tim ljudima koji su mi kroz život bili podrška pokazati zahvalnost, a kako drugačije nego kroz predstavu na koju sam itekako ponosna. Zaista, taj dan ću zauvijek nositi u srcu.

Može li kazalište izravno djelovati na društvo snagom svoje riječi?

Naravno da može, u protivnom ne bismo imali toliko izvanrednih umjetnika i predstava danas, a bome ni publike. Od glumca, redatelja, dramaturga sve do kostimografa, scenografa, plesača, svi ti ljudi svojim radom i djelovanjem u kazalištu čine neko utočište za one koji odlaskom u kazalište to i traže. To je ljepota posla koji radim i to je ono zbog čega se jednim dijelom i bavim glumom. Meni je oduvijek kazalište bilo sigurno mjesto, bilo kao glumici ili kao nekom tko sjedi u publici. Ta oduvijek spominjana katarza u kazalištu manifestira se na različite načine, kod svakog čovjeka drugačije, a za tim ljudi svjesno ili nesvjesno žude i zato odgovorno tvrdim da kazalište kao takvo nikad neće prestati.

Koje biste uloge slavnih dramatičara klasičnog i suvremenog repertoara voljeli igrati?

Sa sigurnošću mogu reći da sam primijetila da mi komedije jako dobro leže, tu se nekako osjećam doma, ali bez obzira na to, voljela bih u svakom smislu širiti svoj dijapazon kao glumica, doći u koštac s ulogama koje na prvu nisu moja sigurna točka. Zanima me sve, a trenutno nekako najviše gravitiram izvedbenoj umjetnosti kao takvoj, volim se izražavati kroz pokret, ples, glazbu, tako da mi je velika želja u budućnosti imati neku predstavu koja može sve to obuhvatiti u jednu cjelinu.

Što mislite o situaciji danas u svijetu kada zbog rata ne mogu glumiti ukrajinski, ali ni nepoćudni ruski glumci?

Situacija je užasna, nakon svega što se dogodilo u posljednje dvije godine ne mogu ni zamisliti koliko je tim ljudima teško. Pate svi, ne samo umjetnost i umjetnici, i kao nekomu tko trenutno živi u tom vremenu, teško mi je uopće govoriti o toj temi. Žao mi je ljudi koji su preko noći zbog tuđih interesa postali kolateralne žrtve i izgubili pravo na svoju realizaciju, u svakom smislu te riječi.

Koje predstave i uloge planirate ove godine?

Nakon Varaždina, igramo “Matijaša” na festivalima u Splitu i Bjelovaru. Trenutno radim predstavu u GK Komedija u režiji Nine Kleflin “Ludnica s tenorima”, asistiram na katedri scenskog pokreta na Akademiji dramske umjetnosti, sinkroniziram animirane i igrane filmove i planiram neke predstave u Zagrebu preko ljeta i neke predstave koje se tek trebaju realizirati, ali više o tome kada dođe pravo vrijeme za to.