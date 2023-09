Dugo nismo vidjeli omiljenog pjevača Zdravka Mamića: Na pragu sedamdesete još ‘juri’ mlađe

Autor: Barbara Grgić

Autor hita “Ne može nam nitko ništa”, narodni pjevač Mitar Mirić, nedavno je gostovao u jednoj srpskoj emisiji u kojoj se osvrnuo na “šund na srpskoj glazbenoj sceni”. Pjevač smatra kako je dosta toga na sceni zapravo prolazna tričarija, bez imalo nade da bi nešto moglo postati veliki hit. Dodao je kako više nema dobrih tekstopisaca i kompozitora, kakve je on snimao na početku karijere.

‘Današnje pjesme su jedno veliko s*anje’

“Pjesme koje danas snima većina mojih kolega su jedno veliko s*anje! To mislim jer više nemate gdje čuti kvalitetnu pjesmu. Pjevači snimaju po principu “daj šta daš” samo da bi pravili promocije i da ih kasnije netko zove u emisije. Tako opstaju i tako se trude biti aktualni. Ne radim po tom principu. Ranije kad sam snimao pjesme, mjesecima sam samo slušao te demo-materijale da vidim hoće li mi leći. Pričam o melodiji i tekstu, pa tek onda uđem u studio da iste snimim”, rekao je Mitar.



“Ranije se znalo tko piše dobre tekstove. Proda ih za dobre pare, ali znate da ste dobili pjesmu za sva vremena. Danas nemate od koga kupiti lijep tekst i melodiju, zato nema hitova kao što su bili. Mlađe kolege najviše pjevaju moje stare pesme. One su hitovi koje znaju sve generacije i tu se uzme dobar bakšiš. Nemam ništa protiv, samo nek se radi. Meni je to na neki način dobra reklama”, dodaje Mirić.

Sam sebe svrstao u top tri pjevača na Balkanu

Mirić je potom objasnio da sebe smatra velikom zvijezdom te se svrstao u top tri pjevača na Balkanu.

“Ne želim biti lažno skroman, ali kad pogledam svoju karijeru, mogu reći da sam u top tri pjevača na našim prostorima. Velika sam zvijezda, neću lagati, a to kažu i moji fanovi! Tražen sam i danas isto kao ranije, samo što sam usporio tempo. Više se bavim stvarima koje me privatno zanimaju, mimo estrade, i biram gdje ću i kada ću pjevati. To valjda svaki pjevač sebi može sebi priuštiti kad dođe u neke godine i kad iza sebe ima veliku karijeru. Kad sam ja u pitanju, rezultati i brojke govore više od riječi. Nisam pjevač koji od sebe pravi zvijezdu na umjetan način, a znamo svi da na estradi ima takvih. Moram malo više pjevati po Beogradu, vidim da me se publika baš poželjela”, dodao je miljenik Zdravka Mamića na kraju gostovanja.







Njegova Suzana ‘trpi’ sve njegove ‘kratke izlete’

Inače, Mirić je ove godine napunio 66. godina, no to ga ne sprječava da se na društvenim mrežama upucava djevojkama koje mu mogu biti unuke.

Naime, u javnost su u više navrata isplivala Mitrova dopisivanja s mlađim djevojkama.

Iako je narodnjačka zvijezda desetljećima na glasu kao veliki ženskaroš, godinama je u braku sa suprugom Suzanom, s kojom ima kćer Sanju.

“Svoju suprugu Suzanu obožavam i divim joj se kako izdržava sa mnom. Svaka joj čast što me trpi. Svašta sam joj u životu priređivao, bezbroj puta sam se pokajao i ispričavao joj se, i ona je bezbroj puta prešla preko mojih ludorija. Stalno pričam kako ću se popraviti, ali što da radim kad mi vrag ne da mira”, rekao je Mitar 2011. godine u jednom intervjuu.