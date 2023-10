Dugi niz godina nismo vidjeli Taru iz Karme, a ovog će petka ponovno stati na pozornicu

Autor: Barbara Grgić

Tara, pravim imenom Majda Šušelj, u grupi Karma pjevala je više od deset godina, a na turnejama je provodila više od 300 dana godišnje. Godine 2014., na vrhuncu slave, odlučila je napustiti grupu.

Ipak, ovaj će petak zajedno s kolegicama iz grupe Colonia i E.T. publiku u zagrebačkom Boogaloo klubu razveseliti starim hitovima.





Sprema se veliki party

“‘Prvo plešite, razmišljajte poslije. To je prirodan poredak stvari’, tako je mudro zborio pisac Samuel Beckett. A tamo krajem 90-ih i početkom nultih baš se dobro plesalo! Tako će biti i u petak, 13. listopada u Boogaloou. Drugačije ni ne može biti kad na pozornicu izlaze i tri grupe čije hitove svi jako dobro znaju: Colonia, Karma i ET! One će ovom prilikom predvođene pjevačicama Ivanom Lovrić, Tarom Šušelj i Meri Andraković prvi put pred zagrebačkom publikom predstaviti ovaj koncept, što znači samo jedno – plesanje, plesanje i plesanje. Cijelu priču prije i nakon koncerta začinit će neprikosnoveni DJ Xxxtended – stručnjak za najveće dance hitove 90-ih i 00-ih”, stoji u opisu eventa.

“Grupa ET će se u sklopu zajedničke turneje predstaviti najvećim hitovima iz 90-ih i 2000-ih. Nadamo se punom Boogaloo klubu i odličnoj atmosferi u plesnom tempu kojeg ćemo držati puna dva i pol sata s dobro znanim pjesmama naše tri grupe koje su nezaobilazan repertoar svih domaćih partyja. ET nije nastupio u Zagrebu od koncerta u Domu sportova u 90-ima i uzbuđeni smo da ćemo pjevati novoj generaciji mladih”, izjavio je Adonis Ćulibrk Boytronic.









Na sličnom tragu razmišlja i Ivana Lovrić iz Colonie: “Pripremamo koncert prepun najvećih hitova i pravi mali audiovizualni spektakl. Kad smo osmišljavali ovaj projekt, moj menadžer Renis Gržinić i ja, zaključili smo da ako uspijemo okupiti sve tri grupe, da ćemo obradovati cijelu jednu generaciju koja je odrasla na tim pjesmama. Ovo je jedinstvena prilika koja se nikada prije nije dogodila i nikad više neće, zato uzmite svoje plesne cipelice, dođite u Boogaloo i budite dio najplesnijeg projekta na sceni”, rekla je.