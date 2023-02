‘ĐUBRE NEMA NACIJU!’ Srpska pjevačica bijesna zbog Zorčićeve zabrane: ‘Vidim da smeća i u Srbiji i u Hrvatskoj imamo u jednakim količinama’

Srpska pjevačica Ana Bekuta, jedna od izvođača koji su 25. ožujka trebali održati koncert u Puli, oglasila se na svom Instagramu nakon što je gradonačelnik Pule Filip Zorčić zabranio održavanje spomenutog koncerta. Pjevačica je objavila fotografiju s ljetovanja u Istri i istaknula da je tamo redoviti gost.

“U Istri sam u posljednjih 40 godina ljetovala barem deset puta. Jer, kako kažu moji prijatelji, imam ukusa. Za mene je Istra jedna od najljepših regija naše bivše države.

“Odluka nema veze s načinom na koji razmišljaju Puležani i Istrijani”

Hrana je fantastična, krajolik je prelijep, svi moji domaćini su bili nevjerojatni i tretirali me kao kraljicu. Tako, primijetila sam, tretiraju svakog svog gosta. Odakle god on dolazio”, započela je.





“Zato znam da odluka gradonačelnika Pule nema veze s načinom na koji razmišljaju Puležani i Istrijani. U Puli i Istri sam provela dovoljno vremena da ih upoznam. Đubre, ili kako rekoše smeće, nema naciju. Smeće ne može biti srpsko ili hrvatsko. Smeće je jednostavno đubre i smeće. Vidim da ga i u Srbiji i u Hrvatskoj imamo u jednakim količinama.

Ako mi dozvole akteri današnjih vijesti da im dam jedan savjet iz života: Kada ti se program ne sviđa, prebaci ga. Kada ti se kafić ne sviđa, promijeni ga. Kada ti se koncert ne sviđa, ne kupuj kartu. Vrlo je jednostavno. Live and let live. Sing and let sing. Vidimo se u Osijeku”, napisala je.









Podsjetimo, pulski gradonačelnik Filip Zoričić zabranio je koncert folk glazbe koji se u Puli trebao održati 25. ožujka. Na koncertu su trebali nastupati Duško Kuliš, Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zorana Mićanović.