‘DRŽE NAS U PODRUMU I JE*U’ Goran Bogdan o svađama Hrvata i Srba, spomenuo i Konstraktu: ‘Podržava li ona Putina?’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Domaći glumac Goran Bogdan osvrnuo se na ideološke razmirice između Srba i Hrvata pa je spomenuo i srpsku predstavnicu na Eurosongu Anu Đurić Konstraktu.

‘Mi smo svjedoci toga da su naši političari nas prodali za kikiriki i mi opet glasamo za njih. Umjesto da kao u filmu ‘Frankenstein’ s bakljama i grabljama hrlimo ka njima da ih istjeramo. Ne, mi smo čisti Stockholmski sindrom. Mi smo kao Natascha Kampusch, Bože me oprosti. Ali nas drži netko 25 godina u podrumu i j..e nas’, rekao je Bogdan za Danas i dodao:

‘Kad čujem to petokolonaši, ustaše, partizani, Ideološki, ta vrsta stalnih svađa i u Srbiji i u Hrvatskoj, pa to je čisti idiotizam. Koga je više briga za to? Na to više nitko normalan ne bi smio pristati. Umjesto plaće, radniku davati redovno malo svađe između Hrvata i Srba, četnika i ustaša. Mene neće na to naložiti.

Ja, brate, hoću naknadu za svoj rad i hoću mir. Da se domoljubljem baca narodu prašina u oči? Ej, no Pasaran. Dosta je više. Ako je Konstrakta pobijedila, nade ima’, naveo je glumac.

Progovorio je i o optužbama protiv Konstrakte koja je na uskrsnoj čestitci rasporedila stolove u obliku slova ‘Z’ koje je trenutno omraženo zbog ruskih ratnih vozila u Ukrajini.

‘Podržava li Konstrakta Putina? Pa, to je ne treba ni pitati. Stvarno smo opet otišli u… Meni je to opet skretanje s diskursa od svega što je bitno’, kazao je Bogdan.