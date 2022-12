DRUŠTVENE MREŽE PUNE URNEBESNIH ŠALA: Zbog ovoga će se još duže pamtiti pobjeda Hrvatske nad Japanom!

Nakon velike pobjede Hrvatske protiv Japana, društvene mreže su krenule sa šaljivim objavama, a većina Hrvata je pohrlila na društvene mreže kako bi vidjeli što mediji, ali i ostali pišu o ovoj teškoj pobjedi.

Što se sve moglo pronaći na društvenim mrežama? Osim pohvala za sjajnog Dominika Livakovića, moglo se naići i na duhovitih objava koje su savršeno opisale jučerašnju neizvjesnu utakmicu.

I dok je u nekim objavama vidno prisutno žaljenje radi ispadanja Japana, pobjeda Hrvatske se nikako ne može zasjeniti.

Pogledajte simpatične i veoma duhovite objave na društvenim mrežama.

Livakovic to the Japanese Penalty Kick takers pic.twitter.com/9A9eHDqPOe

Blue Lock when they realize they didn’t teach the players how to shoot penalties #JPNCRO pic.twitter.com/g80oq63kJf

— Fun Guy (@FunGuyBurner) December 5, 2022