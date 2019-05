DRUŠTVENE MREŽE PODIVLJALE Lidija Bačić: ‘Svaka priča ima dvije strane’

Autor: Dnevno/Dr. K.

Nakon što ju je putem Facebooka Kristijana Urem optužila da je napala njezinu majku i još jednu ženu, Lidija Bačić je na Instagramu objavila fotografiju koja se sastoji od crne pozadine i bijelih slova, a na kojoj piše: “There’s two sides to every story. Remember that, before judging” (hrv. “Svaka priča ima dvije strane. Prije nego što osudite, sjetite se toga”). “Mudre misli”, napisala je Bačić uz tu fotografiju.

“Vjerujem da postoji i druga strana tvog parkiranja preko cijelog nogostupa da invalidi i mame s kolicima moraju nasred ceste hodat. Imaš sreće da ti nisam ja prolazio, jer bi ti preko cijele haube prohodao s obzirom da smatraš da je tvoj auto dio nogostupa. Malo ti je “slava” udarila u glavu”, odgovorio joj je u komentarima jedan korisnik, dok joj je nekolicina druga naočigled dala podršku.

Bačić je i na svojem Facebook profilu objavila fotografiju koja se sastoji od crne pozadine i bijelih slova, a na kojoj piše: “There’s two sides to every story. Remember that, before judging” (hrv. “Svaka priča ima dvije strane. Prije nego što osudite, sjetite se toga”).

“Mogla si to drugačije riješiti, a ne udarati nogom psa, i stariju ženu tako gurnuti…i ja sam bila u sličnoj situaciji, pa sam ženi rekla da moram hitni obaviti poziv, žena se ispričala i otišla, a ne se ponašati k’o bahata krmača”, napisala joj je na Facebooku jedna korisnica. Na Facebooku joj je samo jedan korisnik dao podršku, dok su drugi osudili postupak za koji je optužuje gospođa Urem.

Menadžer Lidije Bačić Faruk Buljubašić Fayo ranije je rekao da priča Kristijane Urem nema veze s istinom. Inače, s ranijih Lidijinih objava na društvenim mrežama tijekom subotnjeg jutra obrisan je ogroman broj negativnih komentara, piše Jutarnji list.

Podsjećamo, Urem je u petak navečer na svojem Facebook profilu napisala sljedeće: “Večeras u Varšavskoj, napad Lidije Bačić na moju mamu i njenu prijateljicu, koja je onkološki pacijent i na njenog malog psa… Prvo se nepropisno parkirala na nogostupu, tako da su ju morale obilaziti i pri tome sići na cestu. Mamina prijateljica je rukom slučajno zakačila za retrovizor, nakon čega je mega fuj “zvijezda” izletjela iz auta, nogom udarila psića i maminu prijateljicu odgurnula, pri čemu je žena udarila glavom u zid… Kada je vidjela da ju prolaznica sa druge strane ulice snima,gurnula je moju mamu na pod i pobjegla autom…. čeka se policija…”

Uz objavu priložila je i dvije fotografije te video s lica mjesta.

Policijska uprava Zagrebačka u petak je potvrdila da su obaviješteni o incidentu, ali da Bačić nisu našli na mjestu gdje se navodni incident dogodio.