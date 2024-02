Druga obljetnica smrti oca Andreja Plenkovića: I za njim su ostale nerazjašnjene afere

Autor: G.B.

Mario Plenković, otac premijera Andreja Plenkovića, preminuo je na današnji dan 2022. godine, nakon duge i teške bolesti.

Mario Plenković bio je redoviti profesor informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, a od 2019. godine profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Mariboru u Sloveniji. Od 2014. bio je član Europske akademije znanosti i umjetnosti (EASA). Od 2013. do 2021. vodio je doktorski studij Strateškog komunikacijskog menadžmenta Alma Mater Europaea/European Academy of Sciences and Arts u Mariboru.

Bio je i glavni urednik znanstvenih časopisa Informatologia (1980.-2021.) i Media, Culture and Public Relations (2001.2021.). Inače, Andrejev je otac godinama radio i živio u Sloveniji. U Rogaškoj Slatini živio je sa svojom drugom suprugom Vlastom Kučiš.

Za njim ostale nerazjašnjene korupcijske afere

“Volim živjeti u Sloveniji. Mirno je i ugodno, baš kao i vrijeme mog odrastanja na Hvaru, gdje je Andrej kao dijete ljeti redovito dolazio iz Zagreba, gdje sam živio s prvom ženom Vjekoslavom”, ispričao je tada profesor Mario Plenković za Večernji list, a otkio je i kako je Andrej dobio ime.

“U našoj obitelji djeci dajemo ime po djedu. Moj otac je bio Andrija, ali je jedan brat već imao sina Andriju, drugi Andra, tako da nam je preostalo samo ime Andrej. I moj unuk dobio je ime po meni, Mario“, ispričao je.









Za profesorom Plenkovićem ostale su nikad razjašnjene korupcijske afere s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, kojeg je naprasno napustio krajem 90-tih, dok neki tvrde da je uljudno bio zamoljen da ode od uprave fakulteta.