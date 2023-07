Drniš postaje centar kulture, Good fest zasjat će punim sjajem: ‘Kad se sjetim skromnog početka, sad mi je srce puno’

“Sve počinje 21. srpnja i u programu smo do 25. srpnja. Festival će otvoriti predstava Kazališta Moruzgva Tvorničke postavke, 22. srpnja B GLAD Produkcija nastupa sa 4 poze, sretan završetak, 23. srpnja imamo dječju predstavu koju donosi zagrebačka Mala Scena- Huligani.

24. srpnja dolazi svima obožavani Teatar Exit s predstavom Fešta, zadnjeg dana Good festa 25. srpnja, jedna meni posebno draga predstava od Teatrina Grdelin – Moj slučaj, a radi se o našem velikanu Vladi Gotovcu,” pojasnila je Ivana.

Sve će se predstave kao i prošle godine održavati u dvorištu glazbene škole Krsto Odak u Drnišu.

“Novost je tribina jer lani zaista je bio mali broj sjedećih mjesta za onoliki broj zainteresiranih posjetitelja, i ove smo godine odlučili unajmiti tribinu kako bi što veći broj ljudi mogao kvalitetno odgledati predstave,” kazuje Menđušić o još jednoj novosti koju donosi festival, a kako bi i gledatelji i posjetitelji bili što zadovoljniji.









“Svih pet večeri očekuje se i glazbeni program koji će se odvijati na središnjem gradskom trgu Poljani. Osim pet predstava i petodnevne radionice za djecu pod vodstvom Petre Radin, ove godine u suradnji s Planinarskim društvom Promina organiziramo i utrku po divnom drniškom kraju.”

Ecija Ojdanić osim što vodi svoje Kazalište i glumi ima i još jednu strast – trčanje.

Direktorica TZ DrnišaIvana Menđušić malo je pobliže pojasnila o kakvoj se utrci zapravo radi.









“Prošle smo godine ja i Ecija došle smo na ideju o utrci, svi imaju utrku pa hajdemo je i mi organizirati. I onda smo u sve uključili naše Planinarsko društvo Promina, i njima hvala što se tome odazvali i prihvatili biti dio Good Festa, vrlo su se rado odazvali i osjetili da radimo pravu stvar za naš kraj. Ta utrka će se održati 23. srpnja a očekuje nas s početkom u 19 sati. To je utrka koja će početi i završiti na drniškoj Poljani, a duga je 5,4 kilometra. Nismo htjeli stavljati ništa pretjerano iz razloga vrućine, a i želimo da nam se pridruže kako oni najstariji tako i oni najmlađi.”

“Uz glazbene tonove na Poljani se za sve posjetitelje očekuje bogat izbor hrane i pića, ove godine su svoj doprinos dali i naši lovci i lovačko društvo zdušno podržali ovaj festival i oni će svih pet dana spremati divljač koju će djeliti i od srca im hvala na tome, i po tome se vidi zapravo da ljudi cijene ovo što mi radimo, i ne znam kako bi im se zahvalila,” ponosno ističe Menđušić.

Za kraj je imala poruku i poziv za sve one koji će doći i posjetiti ovaj festival koji je Drniš označio na kulturnoj mapi Hrvatske.

“Želimo i težimo tome da nam naš Good Fest postane tradicionalan kazališni festival, Drniš to nekako zaslužuje, i kulturna scena to zaslužuje. Ljudi to pokazuju velikim interesom i dobro posjećanošću. Dođite nam i lijepo je da budemo u što većem broju na festivalu i svim popratnim događanjima,” kazala je Ivana Menđušić najavljujući još jedan veliki događaj koji je u Drniš donijela glumica Ecija Ojdanić.